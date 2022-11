November-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Kinderfilmschwerpunkt, „Dinner und Cinema“ und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Das Kino im Kesselhaus am Campus Krems bietet im November einen Kinderfilm-Schwerpunkt und zeigt jeden Samstag und Sonntag Produktionen wie „DC League of Super-Pets“, „Die Melodie des Meeres“, „Abenteuer mit Pettersson und Findus“, „Die Schule der magischen Tiere 2“, „Meine Chaosfee & Ich“, „Lyle – Mein Freund das Krokodil“ und „Die Mucklas …und wie sie zu Pettersson und Findus kamen“.

Für Erwachsene wiederum stehen u. a. „Tausend Zeilen“, „Love Machine 2“, „Ticket ins Paradies“, „Der Nachname“, „Eismayer“ sowie „Meine Stunden mit Leo“, „Hive“ „Triangle of Sadnesse“ und „Was dein Herz dir sagt“ auf dem Spielplan, die vier letztgenannten jeweils am Donnerstag, dem Originalfassungstag, auch in der Originalsprache.

Am Donnerstag, 17. November, kommen Regisseur Fridolin Schönwiese und einer seiner Protagonisten zu einem Gespräch im Anschluss an die Dokumentation „It works II“ ins Kino; Beginn ist um 18 Uhr. Am Freitag, 11. November, gibt das Grazer Gitarre-Bass-Schlagzeug-Trio The Base rund um Frontman Norbert Wally ab 20.30 Uhr ein Live-Konzert. Ab sofort bietet die Filmbar zudem die Möglichkeit, ein dreigängiges Dinner mit einem Kinobesuch zu kombinieren, um mit „Dinner und Cinema“ den Besuch kulinarisch abzurunden.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten unter 02732/908000, e-mail tickets @ kinoimkesselhaus.at und www.kinoimkesselhaus.at.

