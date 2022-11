Straßensanierung in Gaiselberg abgeschlossen

Arbeiten werden in drei Bauabschnitten bis 2024 durchgeführt

St. Pölten (OTS) - Die Bauarbeiten für den 1. Abschnitt der Neugestaltung der Ortsdurchfahrt von Gaiselberg (Bezirk Gänserndorf) im Zuge der Landesstraße L 16 konnten kürzlich fertiggestellt werden. Die Arbeiten werden in drei Abschnitten bis zum Jahr 2024 durchgeführt. Landesrat Ludwig Schleritzko nahm kürzlich die offizielle Baufertigstellung vor und betonte: „Mir ist es wichtig, die Sicherheit für die Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer sowie die Lebensqualität in unserem Land und in den einzelnen Ortschaften zu verbessern. Die Maßnahme hier in Gaiselberg ist ein wichtiger Schritt in die gewünschte Richtung.“ Rund 570.000 Euro (Land NÖ 300.000 Euro, Stadtgemeinde Zistersdorf 270.000 Euro) wurden für den ersten Abschnitt investiert. Die Gesamtkosten (alle drei Abschnitte) für die Straßenbauarbeiten samt Nebenflächen belaufen sich auf rund 1,8 Millionen Euro, wovon rund 0,8 Millionen Euro vom Land Niederösterreich und eine Million Euro von der Stadtgemeinde Zistersdorf getragen werden.

Auf einer Länge von etwa einem Kilometer wurden zum einen Belagsschäden saniert und zum anderen die Breite der Fahrbahn auf sechs Meter reduziert sowie Abstellflächen und Grünflächen angelegt. Weiters wird darauf geachtet, dass der neue Gehsteig durchgehend eine Mindestbreite von 1,5 Metern aufweist. Im Zuge der Arbeiten wird auch der Hochwasserschutzkanal, der durch die Ortschaft verläuft, erneuert. Die Arbeiten führten die Straßenmeisterei Zistersdorf und Bau- und Lieferfirmen aus der Region in einer Bauzeit von rund acht Monaten durch.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst, Gerhard Fichtinger, Telefon 02742/9005-60141, E-Mail gerhard.fichtinger @ noel.gv.at

