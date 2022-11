Mädchen in MINT-Berufe: ÖAW prämiert VWA von 16 Maturantinnen

Die ÖAW rief zur Einreichung vorwissenschaftlicher Arbeiten und Diplomarbeiten aus der Mathematik, Informatik, Physik, Medizin, Chemie oder Biologie auf. Die besten werden nun ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Von den Klängen einer 3D-gedruckten Gefäßflöte über Schlafstörungen in der COVID-19-Pandemie bis zur Produktion alternativer Energieträger: In ihren bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) eingereichten vorwissenschaftlichen Arbeiten (AHS) und Diplomarbeiten (BHS) widmeten sich die jungen Verfasserinnen unterschiedlichen Interessensgebieten aus den Bereichen Mathematik, Informatik, Physik, Medizin, Chemie und Biologie.

ÖAW-Präsident Heinz Faßmann sagt: „Mit der Preisverleihung will die ÖAW junge Frauen bestärken, Studien in MINT-Fächern aufzunehmen und Berufe in diesem Bereich zu ergreifen. Die Bandbreite und die Qualität der Vorwissenschaftlichen Arbeiten ist beeindruckend. Ich gratuliere allen Gewinnerinnen ganz herzlich und wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihre weitere berufliche Laufbahn.“

Mehr als 170 Einreichungen von Schülerinnen

Zur Einreichung aufgerufen waren ausschließlich Mädchen, da der Frauenanteil in den sogenannten MINT-Fächern in Österreich noch immer gering ist. Der Preis will naturwissenschaftlich interessierte junge Frauen bestärken und die Ausgezeichneten als Role Models mit ihren Arbeiten vor den Vorhang holen.

Unter den insgesamt 172 Einreichungen stachen für die Jury 16 Arbeiten besonders hervor. Sie werden nun mit einem der erstmals vergebenen Preise für vorwissenschaftliche Arbeiten ausgezeichnet. Die jungen Preisträgerinnen aus ganz Österreich freuen sich neben der frühen wissenschaftlichen Anerkennung über ein Preisgeld von jeweils 500 Euro.

16 Hauptpreise und 22 Anerkennungspreise

Zur Teilnahme eingeladen waren Schülerinnen der 12. Schulstufe einer AHS und der 5. Klasse einer einschlägigen BHS in Österreich. Sie konnten ihre vorwissenschaftliche Arbeit oder Diplomarbeit einreichen, die sie für die Matura 2022 verfasst hatten.

Nicht nur die große Anzahl der eingelangten Arbeiten, sondern auch deren hohe Qualität beeindruckte die aus erfahrenen Wissenschaftler:innen zusammengesetzte Bewertungsjury der ÖAW. Neben den 16 preisgekrönten Arbeiten, die hinsichtlich Originalität, Eigenständigkeit und Wissenschaftlichkeit in der Bearbeitung besonders überzeugten, spricht die ÖAW auch weiteren 22 Verfasserinnen ihre ausdrückliche Anerkennung aus.

Die Verleihung der VWA-Preise findet in einer feierlichen Veranstaltung am 8. November 2022 um 15 Uhr im Festsaal der Akademie in Wien statt.

