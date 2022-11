Mehr als 1.000 Einsätze 2021/22 – durchblicker sponsert VAR für zwei weitere Saisonen

Wien (OTS) - Die Österreichische Fußball-Bundesliga und das größte österreichische Tarifvergleichsportal durchblicker haben eine neue Sponsoring-Vereinbarung für den Video Assistent Referee (VAR) abgeschlossen. Wie in der vergangenen Saison ist durchblicker auch für die aktuelle und die kommende Saisonen bis 2024 eine exklusive VAR-Partnerschaft mit der Bundesliga eingegangen. durchblicker ist seit der Einführung in der Saison 2021/22 offizieller Partner des VAR und verlängert diese Kooperation nun bereits frühzeitig bis zumindest 2024.

In der ersten Saison ist der VAR mehr als tausendmal offiziell zum Einsatz gekommen - sogenannte „Silent Checks“, die während eines Matches ständig durchgeführt werden, noch nicht eingerechnet. „Auch wenn der Video-Referee im ersten Jahr da und dort für Diskussionen gesorgt hat, hat er damit doch wesentlich mehr Durchblick in das Spielgeschehen gebracht und den Referees geholfen, mehr richtige Entscheidungen zu treffen. Das verbindet uns, weil auch wir mit unseren Online-Vergleichsrechnern jeden Tag tausenden Konsumentinnen und Konsumenten helfen, die richtigen Entscheidungen zu treffen“, so Mathias Bayer, Chief Marketing Officer von durchblicker.

„Wie der VAR steht auch durchblicker für Transparenz, deshalb freuen wir uns, dass durchblicker als Partner der ersten Stunde auch in dieser und der nächsten Saison wieder als Sponsor des Video Assistant Referee mit dabei ist“, freut sich auch Bundesliga-Vorstandsvorsitzender Christian Ebenbauer über die Verlängerung der Partnerschaft.

Durch diese Partnerschaft mit der Bundesliga baut durchblicker die bereits hohe Markenbekanntheit und -präsenz in einer breiten österreichischen Bevölkerungsgruppe weiter aus. Mittlerweile verfügt der VAR in Österreich nicht nur über eine eigene Zentrale, sondern auch über eigene Web- und Social Media-Auftritte, auf denen durchblicker ebenfalls präsent ist. Kern des Sponsorships ist aber vor allem die aufmerksamkeitsstarke Logointegration im VAR-Splitscreen, der bei Spielunterbrechung im TV und in den Stadien angezeigt wird und die Entscheidungen des VAR nachvollziehbar gestaltet.

Über durchblicker

durchblicker ist das größte unabhängige Online-Tarifvergleichsportal Österreichs und Mitglied der Netrisk Gruppe, eines Verbunds führender Vergleichsportalen in Zentral- und Osteuropa. Aktuell bietet durchblicker 28 Tarifvergleiche für Versicherungen, Telekommunikation, Strom und Gas, sowie traditionelle Finanzprodukte wie Kredite, Girokonten und Sparzinsen. Mit den bedienungsfreundlichen Vergleichsrechnern finden Konsument:innen einen schnellen Marktüberblick und verlässlich und treffsicher individuelle Top-Angebote. Dank dem einfachen und schnellen Online-Abschluss lassen sich jährlich mehrere Tausend Euro bei den Fixkosten sparen. Dazu bietet durchblicker kostenlose Expertenberatung und übernimmt ebenfalls den Wechsel zu einem günstigeren Anbieter.

Aktuell beschäftigt der österreichische Marktführer unter den Tarifvergleichsportalen mit Sitz in Wien mehr als 85 Mitarbeiter:innen. Partner von durchblicker sind Global 2000, klimaaktiv, sowie topprodukte.at und die Österreichische Fußball-Bundesliga.

Weitere Informationen unter www.durchblicker.at.

Rückfragen & Kontakt:

Kerstin Pleschberger

Tel.: +43 01 / 30 60 900-318

Mobil: +43 / 664 91 90 763

Email: k.pleschberger @ durchblicker.at