ArbeiterbetriebsrätInnen der Speditions- und Lagereibetriebe beschließen Betriebsversammlungen

Gewerkschaft vida: Liegen bei Sonder-KV-Verhandlungen bei Forderungen und Angeboten der Arbeitgeber noch weit auseinander

Wien (OTS) - „In den österreichischen Speditions- und Lagereibetrieben liegen nach drei Arbeitsgesprächen die Gewerkschaftsforderungen und Angebote der Arbeitgeber noch weit auseinander“, sagt Markus Petritsch, Vorsitzender des Fachbereichs Straße in der Gewerkschaft vida. Die vida hat aufgrund der hohen Teuerung vorgezogenen Sonder-KV-Verhandlungen für die rund 26.000 in der Branche beschäftigten ArbeiterInnen gefordert. Aus diesem Grund fand gestern, am 7. 11. 2022, in Wien eine BetriebsrätInnenkonferenz statt, an der über 100 ArbeiterbetriesbrätInnen teilnahmen.

Auf der Konferenz wurde einstimmig beschlossen, dass die Arbeiterbetriebsräte in der Woche von 12. bis 16. Dezember österreichweite Betriebsversammlungen abhalten werden, um die Beschäftigten über die KV-Forderungen der Gewerkschaft und das Angebot des Fachverbands Spediteure in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) zu informieren.

„Die BetriebsrätInnenkonferenz hat auch einstimmig beschlossen, dass das KV-Verhandlungsteam der vida an den ursprünglichen Forderungen festhalten soll“, betont Petritsch weiter. Dazu zählen ein rascher und nachhaltiger Teuerungsausgleich in Höhe der rollierenden Inflation plus Produktivitätszuwachs, mehr Freizeit in Form einer Reduzierung der Normalarbeitszeit von 40 auf 38,5 Stunden pro Woche bei vollem Lohnausausgleich sowie eine 4 Tage Woche.

„Einmalzahlungen werden abgelehnt, diese kann es maximal zusätzlich obendrauf auf den KV-Abschluss geben. Denn laufende Rechnungen für Mieten, Energiekosten, Versicherungen oder Kredite müssen von den Beschäftigten auch laufend beglichen werden und nicht nur einmal“, ergänzt Petritsch.

Rückfragen & Kontakt:

Gewerkschaft vida/Öffentlichkeitsarbeit

Hansjörg Miethling

Tel.: 0664 6145 733

E-Mail: hansjoerg.miethling @ vida.at

www.vida.at