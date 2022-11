Der Almdudler Geschenkeratgeber

Wien (OTS) - Das Weihnachtsfest steht kurz bevor und die Suche nach den perfekten Geschenken für unsere Liebsten hat begonnen. Wer noch keine Idee hat, welche Geschenke er an Heiligabend unter den Baum legt, findet bei Almdudler dudelige Geschenke für Groß und Klein.

Heribert Thomas Klein, Almdudler Sprudelfabrikant, freut sich schon auf diese besondere Zeit im Jahr: „ Weihnachten war schon immer die Zeit, an der meine Familie auf ein geselliges Miteinander zusammengekommen ist. Der Grund dafür war unsere Mutter Ingrid Klein, die das Weihnachtsfest jedes Jahr zu einem besonderen Erlebnis für uns gemacht hat. Diese Liebe zu Weihnachten hat sie an ihre Kinder weitergegeben, denn auch uns ist das weihnachtliche Miteinander immer ein besonderes Anliegen .“

Auch dieses Jahr gibt es im Almdudler Webshop wieder einige Schmankerl, die sich ausgezeichnet für weihnachtliche Überraschungen eignen. Tipp: Für frühe Einkäufe für das Christkind beginnt am 21. November die Black Alm-Week mit tollen Rabatten im Almdudler Webshop: https://shop.almdudler.com/

Almdudler Fleecedecke

Die geschmeidige Decke ist das perfekte Geschenk für graue und kalte Tage und auch im Sommer als Picknickdecke einsetzbar. Somit ist dudelige Freude das ganze Jahr über garantiert!

Almdudler Isolierkanne

Die Almdudler Isolierkanne ist das ideale Geschenk für alle Outdoorfans. Ob beim Skifahren, Rodeln oder bei der Schneeballschlacht – mit der Almdudler Isolierkanne kann man sich von Innen aufwärmen und dabei Farbe bekennen.

Almdudler kulturBag

Die limitierte Almdudler kulturBag, ist in Zusammenarbeit mit der Wiener Upcycling Manufaktur „gabarage – upcycling design“ entstanden. Im Kulturbeutel findet alles seinen Platz, was auf der Reise benötigt wird und ist das Geschenk um allen all Menschen mit Nachhaltigkeits- & Stilbewusstsein eine Freude zu machen.

Almdudler-Business Bag 15‘

Mit dieser Tasche wird jedes noch so langweilige Outfit zum Hingucker. Die Tasche bringt einen 15 Zoll Laptop unter, ist regenbeständig und ist sehr strapazierfähig. Die Tasche ist für Schule, Uni oder Job nicht nur praktisch, sondern versprüht dudelige Stimmung.

Almdudler Pärchenliege

Das perfekte Geschenk für wahre Almdudler-Fans! Die Liege ist ein echter Klassiker und schafft im eignen Garten, auf dem Balkon oder auf der Terrasse dudelige Atmosphäre. Für echtes Hüttenfeeling im Alltag zuhause!

