FCP launcht Digital Services für das Bauwesen

FCP erweitert sein Geschäftsfeld im Bereich Digitalisierung und bietet als erstes Ingenieurbüro in Österreich ein umfangreiches Portfolio für Digital Services im Bauwesen an.

Wien (OTS) - Am 3.11.2022 fand der 10. Digital Engineering Day von FCP/VCE im Kuppelsaal der TU Wien statt. Unter dem Motto "Make Digital Work (for you)" diskutierten Expert:innen, wie BIM und andere digitale Technologien erfolgreich in die Praxis gebracht werden können. In diesem Rahmen wurde ein neues Geschäftsfeld von FCP (Fritsch, Chiari & Partner ZT GmbH) vorgestellt. Das Wiener Ingenieurbüro nimmt eine Vorreiterrolle ein und bietet digitale Dienstleistungen in den Bereichen der Entwicklung und Beratung unter dem Begriff „Digital Services“ für das Bauwesen an.



Bereits vor mehr als zehn Jahren hat FCP begonnen BIM als digitales Planungswerkzeug für Bauprojekte zu etablieren. Für die Digitalisierung des Bauwesens ist BIM jedoch nur eines von vielen Werkzeugen und Technologien. Die Digital Services umfassen das gesamte Feld des Digital Engineering wie zum Beispiel die Entwicklung von digitalen Workflows, Software-Entwicklung, Automatisierung oder der digitale Gebäudebetrieb.

Neues Kompetenzzentrum für digitale Lösungen

„Mit dem neuen Competence Center ‚Digital Services‘ bei FCP treiben wir die digitale Transformation weiter voran und entwickeln praxisorientierte Digitalisierungslösungen für das Bauwesen“ , so Wolf-Dietrich Denk, geschäftsführender Gesellschafter bei FCP.

Um spezifische Skills im Unternehmen zu implementieren, wächst das Digital Engineering Team bei FCP stetig. Neben den klassischen Bereichen des Bauingenieurwesens, wurden auch neue Skillsets aus Mathematik, Physik und Web-Development integriert.

Frank Mettendorff, Leiter für das Competence Center ‚Digital Services‘ bei FCP: „Für die Mitarbeiter:innen bei FCP ist BIM erst der Anfang. Zwar ist BIM ein wesentlicher Teil der digitalen Lösungen im Bauwesen, der Bereich des Digital Engineering fasst jedoch weitere Kreise und diese zukunftsweisenden Dienstleistungen entwickeln wir bei FCP stetig weiter.“

Neben "klassischen" BIM-Projekten und BIM-Beratungen im Bereich der Planung hat FCP bereits zahlreiche praxisorientierte digitale Produkte entwickelt, um mit dem gesamten Know-how des breit aufgestellten Unternehmens Innovationen und moderne Use Cases zu entwickeln und erfolgreich umzusetzen.

