Michael Truong stößt als Chief Product Officer zu ExpressVPN und der Kape Privacy Division

Britische Jungferninseln (ots) - ExpressVPN und die Kape Technologies Digital Privacy Division freuen sich, bekannt zu geben, dass Michael Truong als Chief Product Officer zu unserem Team gestoßen ist. In dieser Funktion wird er die Leitung für das Produktmanagement für ExpressVPN, CyberGhost und Private Internet Access übernehmen.

Truong bringt einen unglaublichen Erfahrungsschatz als Produktleiter mit. Zuletzt war er Group Head of Product & Analytics bei Grab, einem der erfolgreichsten Technologieunternehmen in Asien. Dort leitete er ein Team von Hunderten von Produktmanagern und Datenanalysten, das Produkte und Dienstleistungen bereitstellte, die monatlich von über 32 Millionen Nutzern genutzt werden. Davor war er einer der ersten Mitarbeiter von Uber, wo er mehrere Teams leitete und daran beteiligt war, das Produkt und das Geschäft auf Städte in aller Welt auszuweiten. Seine Karriere in der Tech-Branche erstreckt sich über mehr als 20 Jahre und die ganze Welt. Er startete als Software-Ingenieur und Produzent im Bereich Videospiele und war anschließend Mitbegründer eines Start-ups, das Bildungs-Apps für Kinder entwickelte.

"Michael ist eine erfahrene Führungspersönlichkeit und ein strategischer Produktmanager mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei produktgesteuertem Wachstum für globale Marken im Technologiebereich. Er wird ein wesentlicher Bestandteil unseres Führungsteams sein, während wir ein sichereres und freieres Internet aufbauen und das profitable Wachstum weiter vorantreiben", sagte Dan Pomerantz, Mitbegründer von ExpressVPN, Mitgeschäftsführer der Kape Privacy Division und Aufsichtsratsmitglied von Kape.

Michael Truong sagte: "Digitaler Datenschutz und Online-Sicherheit sind für jeden von uns von höchster Bedeutung, insbesondere da wir alle immer mehr Zeit online verbringen. Kape steht mit einigen der führenden Datenschutzmarken im Portfolio an vorderster Front, wenn es darum geht, das massiv wachsende Bedürfnis nach Schutz der digitalen Privatsphäre zu erfüllen."

"Ich persönlich bin schon seit Jahren zufriedener Kunde von ExpressVPN", fügte Truong hinzu. "Mit der TrustedServer-Technologie und den extern geprüften Versprechen von ExpressVPN, keine Verbindungs- oder Aktivitätsprotokolle aufzuzeichnen, ist es deutlich, dass sich das Team hier mit einem unerschütterlichen Engagement für den Schutz der Privatsphäre der Kunden hervorhebt. Und mit der aktuellen Markteinführung des Aircove VPN-Routers und des Keys Passwort-Managers gibt das Team das Tempo in der Branche vor, um die sich schnell entwickelnden Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Es ist ein aufregender Bereich, der ein enormes Wachstum erlebt, und ich freue mich unglaublich darauf, unseren Kunden noch mehr Möglichkeiten zu bieten, wie sie ihr digitales Leben schützen können."

Im Rahmen ihres Wachstums stellen ExpressVPN und die Kape Privacy Division in allen Funktionen Mitarbeiter für ihr weltweit verteiltes Team ein, darunter auch in ihrem Zentrum in Singapur, wo Truong hauptsächlich arbeiten wird.

