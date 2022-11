Erste Wohnmesse real+ war wieder Info-Hotspot für Immobilieninteressierte bei vollem Haus

Der Publikumsmagnet Erste Wohnmesse real+ lockte am vergangenen Sonntag tausende Immobilieninteressierte zum modernen Erste Campus und übertraf alle Erwartungen.

Wien (OTS) - In diesem Jahr fand die beliebte Publikumsmesse Erste Wohnmesse real+ bereits zum 2. Mal in der neuen Location am Erste Campus am Belvedere statt. Die mit dem ÖkoPrädikat ausgestattete Erste Wohnmesse real+, organisiert und realisiert vom Veranstalter enteco, freute sich über eine gegenüber dem Vorjahresrekord gleichbleibende Besucherzahl von über 3.300 Personen und über 20% mehr teilnehmende Aussteller. Die Besucher:innen zeigten, wie in jedem Jahr, enormes Interesse an den dargebotenen Immobilien-Angeboten. Zahlreiche Erste Wohnmesse-Interessierte wohnten zudem der hybriden Veranstaltung via Livestream auf Youtube und Facebook bei.

Für die Wohnungssuchenden gab es umfangreiche Informationen aller Aussteller wie Bauträger, Immobilienmakler, Versicherungs- und Finanzierungsexperten. Zu den 40 Ausstellern, die auf der Erste Wohnmesse waren, zählten u.a. Strabag Real Estate, Seeste, BUWOG, Glorit, EHL, Mischek, OTTO Immobilien, s REAL, s Bausparkasse, Rustler, 3SI, BWSG, Die Wohnkompanie, Schippl-Haus, SUBA, Mischek, AIRA, Da Vinci Group, Value One und viele weitere.

Die Stage Hall mit den Expert:innen-Vorträgen war bis zum letzten Platz gefüllt. Den zahlreichen Vorträgen rund um das Thema Wohnen lauschten nicht nur hunderte interessierte Zuhörer:innen in der Stage Hall sondern auch online daheim oder unterwegs am Bildschirm: Es ging um Wissensinhalte rund um die Immobilie, was in schwierigen Zeiten der Immobilienveranlagung und -investition besonders gut angenommen wurde: Von der richtigen Finanzierung in Zeiten wie diesen über die Frage, wie sich das Wohnen entwickelt bis zu Infos wie man richtig verkauft sowie rechtliche Aspekte oder klima- und energietechnische Erfordernisse reichte das Spektrum der Wissensvorträge der Expert:innen.

Das Feedback der Aussteller in diesem Jahr war unisono, dass wesentlich mehr an qualitativ hochwertiger Beratung nachgefragt wurde. Die Interessent:innen hatten durchwegs konkrete Fragen und Anforderungen.

Auch Managing Partner der enteco Friedrich Csörgits ist begeistert: „Die stetig hohen Besucherzahlen, sowohl real vor Ort als auch digital bestätigen, dass der umfassende Überblick an Bauträger-Objekten bzw. die angebotenen Wohnungen und Häuser der Immobilien-Makler in Kombination mit der richtigen Finanzierung einen hohen Nutzen und Mehrwert für die Besucher darstellen.“

Sebastian Berloffa, Managing Partner der enteco ergänzt: „Das Feedback unserer Besucher:innen und Austeller bestätigt, dass eine starke Nachfrage nach Beratung und Information besteht. Um die Besucher:innen bestmöglich zu unterstützen, leisten wir vor und nach der Messe umfassende Informations- und Aufklärungsarbeit mit unserer Messeplattform erstewohnmesse.at. Daher wird die Plattform auch 2023 weiter stark ausgebaut.“

Unter dem Motto des hybriden Messeerlebnisses „Messe das ganze Jahr über“, findet die Erste Wohnmesse-Community in den nächsten Tagen auf der digitalen Plattform www.erstewohnmesse.at sämtliche Vorträge der Expert:innen in gewohnt höchster Qualität.





Über den Veranstalter „enteco“

Die Digital Real Estate Marketing Agentur enteco hat sich die Digitalisierung der Immobilienbranche zur Aufgabe gemacht. Im Fokus stehen Strategie, Transformation und Umsetzung in den Geschäftsbereichen Digital Communications, Marketing Technology und Events. Die Agentur betreut Kunden wie die Wirtschaftskammer Wien – Fachgruppe Immobilientreuhänder, die Erste Bank, Raiffeisen-Vorsorge-Wohnung, Glorit, Buwog, Arwag, Fair Invest, Strabag Real Estate, Curcuma, EHL, APROM Real Estate Group, Haustraum - Town & Country und viele weitere. Mit der eigenen Veranstaltungsreihe „#TheREAL100“ setzt die Agentur seit 2018 Impulse im beliebten Afterwork-Format für die Top-Leader der Branche.

Das Unternehmen wurde 1997 von Serial Entrepreneur und Immobilienexperten Friedrich Csörgits gegründet. Seit 2021 führt der Wirtschaftsinformatiker Sebastian Berloffa das Unternehmen in die digitale Zukunft.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.enteco.at und www.erstewohnmesse.at

