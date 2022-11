SPÖ-Köllner: Erhöhung der Sportförderung ohne Gaspreisdeckel ist wirkungslos

Fördermittel werden von Energiekostenexplosion aufgefressen

Wien (OTS/SK) - Die gestrigen Beratungen zum Sportbudget haben für SPÖ-Sportsprecher Maximilian Köllner gezeigt, dass dieses Budget ohne Gaspreisdeckel wertlos ist: „Die Erhöhung der Sportförderung wäre ja zu begrüßen, aber die gesamte Erhöhung wird den Vereinen von der Energiekostenexplosion aufgefressen. Die Vereine brauchen einen Gaspreisdeckel, denn im Moment wird kein Euro der Sportförderung in den Ausbau des Angebots oder den Nachwuchs fließen. Mit einem Gaspreisdeckel könnten die Vereine diese Budgeterhöhung nutzen. So bleibt sie wirkungslos.“ ****

Mit ein Grund für die missliche Lage der Vereine sei, so Köllner, die fehlende Valorisierung der Sportförderung: „Die Sportvereine haben schon sehr lange auf eine Erhöhung der Mittel gewartet, die jetzige Finanzspritze ist also nur ein Ausgleich für reale Budgetverluste. Die Wertsicherung wäre ein klares Signal an die Vereine, dass sie den Betrieb auch in Zukunft nicht einstellen müssen. Wir müssen alles daran setzen, ein Vereinssterben aufzuhalten. Die Vereine leben vom ehrenamtlichen Engagement der Funktionär*innen, sie sollen sich auf den Sport konzentrieren können und nicht wegen der Kostenexplosion gezwungen werden, ihren Einsatz zu beenden.“ (Schluss) sd/lp

