TIROLER TAGESZEITUNG "Leitartikel" Ausgabe vom 8. November 2022, von Mario Zenhäusern: "Gefährliche Vertrautheit"

Innsbruck (OTS) - Es ist nicht unstatthaft, wenn sich Politiker und Journalisten austauschen. Zu große Nähe oder gar Verhaberung allerdings ist Gift für die Glaubwürdigkeit – und die ist die zentrale Währung für Medien.









Dass der Skandal um die unsäglichen Kurznachrichten auf Politiker- und Beamten-Handys irgendwann auch auf die Medien beziehungsweise einzelne Medienvertreter übergreift, war angesichts der jüngsten Entwicklungen zu erwarten oder besser: zu befürchten. Die ins Handy getippten Aussagen der Chefredakteure von ORF und Presse, Matthias Schrom und Rainer Nowak, sind vorerst ihr persönliches Problem, auf das sie mit dem vorübergehenden Rückzug von der jeweiligen Redaktionsspitze reagiert haben. In Wahrheit aber trifft die Affäre die gesamte Branche, die sich seit Flüchtlingskrise, Corona-Pandemie und Ukraine-Krieg steter Kritik der Leserschaft und schwindendem Vertrauen ausgesetzt sieht. Im Zentrum der Kritik steht der Vorwurf, mit der Politik verhabert zu sein, mit ihr gemeinsame Sache zu machen. Die Chats von Schrom und Nowak passen da wie die berühmte Faust aufs Auge.

Politik und Medien stehen sich seit jeher in einem Spannungsverhältnis gegenüber: hier die Politiker, die den Kurs des Landes bestimmen, dort die Journalisten als Kontrollinstanz, als vierte Gewalt neben Exekutive, Legislative und Judikative, die den Mächtigen auf die Finger schaut. Beide Funktionen leben von der gegenseitigen Information. Deshalb ist es keineswegs unstatthaft, wenn sich Journalisten mit Ministern, Landeshauptleuten oder Abgeordneten treffen. Sich auszutauschen kann für beide Seiten nützlich sein. Problematisch wird es dann, wenn sich die eine Seite für die jeweils andere einspannen lässt, mit ihr gemeinsame Sache macht. Am besten beschreibt den Idealzustand des Verhältnisses zwischen Politikern und Journalisten der Begriff Äquidistanz: Bekanntschaft ja, aber keine Vereinnahmung oder Verhaberung. In den letzten Jahren hat die Bundesregierung mit dazu beigetragen, dieses Kräfteparallelogramm zu ihren Gunsten zu verschieben. Missliebige Berichterstatter erhielten plötzlich keinen Zugang zu Informationen mehr, selbst Inseratengelder flossen häufiger an „gefügige“ Häuser.

Allzu große Nähe, das zeigt die Chat-Affäre deutlich, stellt eine Gefahr dar. Vertrautheit zwischen Politikern und Journalisten ist Gift für die Glaubwürdigkeit. Die aber ist die zentrale Währung für Medienleute genauso wie für Politiker. Mangelnder Abstand, wie ihn Schrom und Nowak mit ihren Chats dokumentiert haben, verstärkt den Vertrauensverlust der gesamten Branche.

Der Chat-Verkehr hat für die beiden Chefredakteure keine rechtlichen Konsequenzen. Aber für sie sollten nicht nur juristische Maßstäbe gelten, sondern auch moralische. Wie für Politiker.



