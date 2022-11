TAAV ernennt Dolores Baksh, Innovatorin im Bereich Bioproduktion, zum Chief Executive Officer

San Sebastian, Spanien (ots/PRNewswire) - -- Baksh soll das Geschäft von TAAV zur Herstellung synthetischer DNA ausbauen und den Zugang zu sichereren Therapeutika aus Adeno-assoziierten Viren (AAV) beschleunigen --

TAAV Biomanufacturing Solutions, S.L. (TAAV), eine unabhängig geführte hundertprozentige Tochtergesellschaft von Asklepios BioPharmaceutical, Inc. (AskBio) und Mitglied des internationalen Bayer-Konzerns, hat heute die Ernennung von Dolores Baksh, Ph.D. zum Chief Executive Officer bekannt gegeben. Baksh bringt eine 20-jährige Erfolgsbilanz in den Bereichen biotechnologische Forschung und Entwicklung, Produktentwicklung und cGMP-Herstellung mit zu TAAV, einen weltweit führenden Hersteller synthetischer DNA.

„Die vielseitige Erfahrung von Dolores in der Biotechnologie und ihr Fachwissen im Bereich der therapeutischen Produktion werden unmittelbar zum Wachstum des weltweiten Geschäfts von TAAV mit synthetischer DNA beitragen", betonte Sheila Mikhail, TAAV-Vorstandsvorsitzende sowie Mitbegründerin und Hauptgeschäftsführerin von AskBio. „Der Vorstand schätzt ihre strategische Vision und ihre langjährige Erfahrung in der betrieblichen Umsetzung, die für den Aufbau der Produktführerschaft für die von TAAV produzierte doggybone DNA™1 (dbDNA™) als sichere und hochwirksame Alternative zu Plasmid-DNA entscheidend sind."

Die moderne Anlage von TAAV im spanischen San Sebastian ist speziell auf die Herstellung von hochwertiger dbDNA™ für AAV-Therapeutika für die Forschung sowie auf präklinische und klinische Zwecke ausgelegt. Wir sind überzeugt, dass das synthetische Verfahren von TAAV zu hohen Produktionsmengen in kleinem Maßstab und kürzeren Herstellungszeiten führen wird, was eine schnellere Produktion von AAV ermöglicht und zudem die Sicherheit erhöht, da Restsequenzen von bakterieller Plasmid-DNA vermieden werden.

„TAAV und die Entwicklung von AAV-Therapeutika befinden sich in einer spannenden Phase. Ich freue mich darauf, mit unserem hervorragenden und wachsenden Team zusammenzuarbeiten, um TAAV als den weltweiten Standard für synthetische Biotechnologie zu etablieren", fügte Baksh hinzu. „Ich bin davon überzeugt, dass TAAV eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der Sicherheit und Zugänglichkeit von AAV-Therapeutika für Betroffene in aller Welt spielen wird."

Vor ihrer Stelle bei TAAV war Baksh bei Akron Biomanufacturing als Geschäftsbereichsleiterin und Vizepräsidentin für kommerzielle Bioproduktion tätig und leitete die Wachstumsstrategie des Unternehmens für die Produktion von cGMP-Plasmiden und Nukleasen zur Genbearbeitung. Außerdem hatte sie diverse Führungspositionen bei GE Healthcare Life Sciences, GE Venture start-up, Vineti, Inc. und Organogenesis und anderen inne. Im Rahmen dieser Funktionen etablierte Baksh innovative Entwicklungsstrategien für Zell- und Gentherapieprodukte durch organische und anorganische Ansätze, brachte Software zur Skalierung und Digitalisierung von Zellherstellungssystemen auf den Markt und spielte eine führende Rolle bei der Zulassung des ersten von der FDA genehmigten allogenen zellbasierten Produkts.

Sie promovierte in Chemietechnik an der University of Toronto. Sie wird zwischen Boston, Massachusetts, und der Produktionsstätte von TAAV in San Sebastian, Spanien, pendeln.

Informationen zu TAAV

TAAV Biomanufacturing Solutions, S.L. (TAAV) ist ein cGMP-Hersteller von doggybone DNA™ (dbDNA™), einem synthetischen DNA-Material, das für Gentherapien mit Adeno-assoziierten Viren (AAV) verwendet wird. Das Unternehmen ist eine unabhängige, hundertprozentige Tochtergesellschaft von Asklepios BioPharmaceuticals (AskBio), und AskBio ist eine unabhängige, hundertprozentige Tochtergesellschaft der Bayer AG. dbDNA™ wird in einem enzymatischen Verfahren hergestellt und in ISO-klassifizierten Produktionsstätten nach GMP-Standards für Forschung, klinische und kommerzielle Anwendungen von synthetischer DNA in therapeutischen AAV-Vektoren produziert. Synthetische dbDNA™ ist eine Alternative zu Plasmid-DNA, die üblicherweise bei der AAV-Herstellung verwendet wird, und führt zu einer höheren Ausbeute an DNA-Material. Die Verwendung von synthetischem dbDNA™-Material kann die Herstellungszeiten erheblich verkürzen und eine schnellere Produktion von AAV mit einem verbesserten Sicherheitsprofil ermöglichen, da Restsequenzen von bakterieller Plasmid-DNA im AAV-Produkt vermieden werden. TAAV wurde 2019 gegründet und gehört seit 2022 zu 100 % zu AskBio. Der Hauptsitz des Unternehmens, die Produktionsstätten und Labors befinden sich in San Sebastian, Spanien. Weitere Informationen finden Sie unter taav.com.

1doggybone™, doggybone DNA™ und dbDNA sind Marken von Touchlight Genetics Limited. Die Technologie zur Herstellung von dbDNA™ ist von Touchlight IP Ltd. lizenziert.

Zukunftsgerichtete Aussagen bei TAAV Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen". Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, gelten als zukunftsgerichtete Aussagen. Begriffe wie „glauben", „damit rechnen", „planen", „davon ausgehen", „werden", „beabsichtigen", „potenziell", „möglich" und ähnliche Ausdrücke kennzeichnen zukunftsgerichtete Aussagen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen über die Herstellungstechnologie und den Herstellungsprozess von TAAV. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf Risiken und Ungewissheiten, von denen viele nicht im Einflussbereich von TAAV liegen. Zu den bekannten Risiken gehören unter anderem: TAAV ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Geschäftspläne und Ziele umzusetzen, einschließlich der Erfüllung der erwarteten oder geplanten behördlichen Anforderungen, der Abhängigkeit von Dritten, der Pläne für die klinische Entwicklung, der Herstellungsverfahren und -pläne und der Produktion seines Produkts, und zwar aus einer Vielzahl von Gründen, wie etwa der anhaltenden COVID-19-Pandemie, möglichen Einschränkungen der finanziellen und sonstigen Ressourcen des Unternehmens, Beschränkungen bei der Herstellung, die möglicherweise nicht vorhergesehen oder nicht rechtzeitig gelöst werden können, potenzielle Meinungsverschiedenheiten oder andere Probleme mit unseren externen Mitarbeitern und Partnern sowie Rückmeldungen oder Entscheidungen von Aufsichtsbehörden, Gerichten oder Behörden, wie z. B. Rückmeldungen und Entscheidungen der US-Arzneimittelbehörde FDA, des US-Patent- und Markenamts oder der europäischen Arzneimittelbehörden. Alle oben genannten Risiken könnten die Geschäfts- und Betriebsergebnisse von TAAV wesentlich und nachteilig beeinflussen. Sie sollten sich nicht in unangemessenem Umfang auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. TAAV oder seine Muttergesellschaften übernehmen keine Verpflichtung, ihre zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund von Ereignissen oder Umständen, die nach dem Datum dieser Veröffentlichung eintreten, öffentlich zu aktualisieren.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1939487/TAAV_Dolores_Linkedin_v1_0_11_4_22.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/taav-ernennt-dolores-baksh-innovatorin-im-bereich-bioproduktion-zum-chief-executive-officer-301670736.html

Rückfragen & Kontakt:

Sarah Beaumont,

sbeaumont @ taav.com,

508-965-0335