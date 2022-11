JUNOS Studierende: 9.000 Studierende am Demozug der TU - #unifriert

Unsere Bildung hängt am seidenen Faden und Polaschek lehnt sich zurück!

Wien (OTS) - „Uns Studierenden reicht es! Unsere Bildung, die Lehre und die Forschung an den Hochschulen hängt am seidenen Faden!“, so Lukas Schobesberger, Bundesvorsitzender der JUNOS Studierende.

„Der Demozug der TU Wien hat den Handlungsbedarf von Minister Polaschek nochmals unterstrichen. Die Regierung muss handeln und das riesige Budgetloch schließen, damit unsere Hochschulen offen bleiben!“, sagt Lukas Schobesberger abschließend.



