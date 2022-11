21., 22. Bezirk: Umbau und Sanierung des Kreuzungsplateaus Dückegasse/Donaufelder Straße/Angyalföldstraße

Wien (OTS) - Um den Verkehrsfluss zu verbessern und Fahrbahnschäden zu sanieren, beginnt die Stadt Wien – Straßenverwaltung und Straßenbau am Mittwoch, dem 9. November 2022, mit Umbau- und Instandsetzungsarbeiten am Kreuzungsplateau Dückegasse/Donaufelder Straße/Angyalföldstraße an der Grenze zwischen 21. und 22. Bezirk. In der Dückegasse wird in Fahrtrichtung stadtauswärts ein zusätzlicher Abbiegestreifen errichtet. Die Grünfläche auf der rechten Seite der Fahrbahn wird entsprechend adaptiert und mit drei neuen Bäumen bepflanzt. Die Umbauarbeiten am Kreuzungsplateau erfolgen größtenteils tagsüber und vereinzelt in der Nacht unter Aufrechterhaltung aller Fahrrelationen während der gesamten Baudauer.

Örtlichkeit der Baustelle: 21., 22., Kreuzungsplateau Dückegasse/Donaufelder Straße/Angyalföldstraße

Baubeginn: 09. November 2022

Geplantes Bauende: 30. Mai 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

