Integrationskonferenz: Integrations-Turbo Tourismus

Generalsekretär Gratzer präsentiert auf Integrationskonferenz Tourismus als Erfolgsmodell und fordert von der Regierung rasch praxisnahe Lösungen.

Wien (OTS) - „Integration durch Leistung muss mehr als ein Schlagwort sein. Es muss gelebt werden“, erklärt ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer auf der 2. Österreichischen Integrationskonferenz. Gerade der Tourismus biete sich als Einstieg in Berufsleben und Gesellschaft an. Als Erfolgsmodell verweist Gratzer auf zahlreiche Tourismusdestinationen, in denen zahlreiche Mitarbeiter:innen aus EU- wie Drittstaaten in kurzer Zeit zu wichtigen Playern in den Teams werden: „Wer ein soziales Umfeld, Gehalt und Perspektiven hat, setzt das nicht leichtfertig durch Randale aufs Spiel.“ Es liege an Politik und Gesellschaft, Potenziale in Menschen zu sehen statt sie von vornherein als Bedrohung abzustempeln: „Wie wichtig das ist, zeigen die demografischen Daten: Wir brauchen Immigration, und Immigration braucht Integration. Die müssen wir managen. Da haben wir Luft nach oben.“

Gratzer: „Rasch praxisnahe Lösungen für Sprachkurse und Kinderbetreuung!“

So betont Gratzer, dass es – etwa bei der Unterstützung ukrainischer Staatsbürger:innen, die eine Anstellung suchen – noch viel zu tun gibt: Die Wartezeit auf die „blaue Karte“ oder Sprachkurse sei zu lang, Angebote für Kinderbetreuung fehlen: „Dabei haben wir unter den zahlreichen Geflüchteten sicher Elementarpädagog:innen, die Kinder heute und hier wohl besser betreuen können als österreichische Kolleg:innen ohne Ukrainisch-Kenntnisse, und sicher auch nicht schlechter als vor einem Jahr in der Ukraine“, fordert er, rasch lebensnahe Lösungen im Sinner alle Beteiligter umzusetzen: „Was fehlt, sind Räumlichkeiten und Verpflegung. Das muss zu machen sein.“

