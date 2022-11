NEOS zu Gewessler: Wo bleibt die langfristige Energie-Strategie?

Doppelbauer: „Die Bundesministerin muss endlich einen Plan über diesen Winter hinaus auf den Tisch legen und Österreich in Energiefragen unabhängig machen.“

Wien (OTS) - „Schön, dass die Energieministerin – jetzt im November – verkündet, dass wir vermutlich gut durch diesen Winter kommen. Doch was passiert nächsten Winter? Fängt dann die große Verunsicherung von Neuem an? Kümmert sich die Bundesregierung darum, dass Bürokratie abgebaut wird, dass UVP-Verfahren schneller gehen, dass wirklich jedes Bundesland Windräder aufstellt und Solaranlagen auf allen verfügbaren Dächern montiert? Zahlreiche Fragen, die noch offen sind, die aber rasch beantwortet werden müssen“, fordert NEOS-Energiesprecherin Karin Doppelbauer nach der heutigen Pressekonferenz, bei der ein Stresstest des österreichischen Stromnetztes präsentiert wurde.



„Gewessler redet nur um den heißen Brei, anstatt langfristige und nachhaltige Lösungen zu präsentieren. Die Bundesministerin muss endlich einen Plan über diesen Winter hinaus auf den Tisch legen und Österreich in Energiefragen unabhängig machen. Wo bleiben die angekündigten Reformen? Wo ist das längst ausständige Energieeffizienzgesetz? Wir brauchen den vollen Turbo, um endlich unabhängig vom Gas irgendwelcher Diktatoren zu werden, wir müssen mit voller Kraft alternative Energiequellen wie Solar, Wind, Wasser und Biogas ausbauen", fordert Doppelbauer. Es sei höchste Zeit, dass diese Regierung auch an eine langfristige Strategien denke.

