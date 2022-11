ÖHV: Danke an Weddig, jetzt rasch richtige Nachfolge sicherstellen!

Die ÖHV wünscht der scheidenden ÖW-Geschäftsführerin alles Gute und der Branche, dass die Nachfolgefrage rasch geklärt wird.

Wien (OTS) - „Mit Lisa Weddig hatten wir an der Spitze der Österreich Werbung eine hochprofessionelle Managerin, die viel Schwung in die ÖW gebracht hat: Die Österreichische Hoteliervereinigung wünscht ihr das Beste für ihre persönliche und berufliche Zukunft“, erklärt ÖHV-Generalsekretär Dr. Markus Gratzer. Für ihre Nachfolge sei es notwendig, rasch eine überzeugende Person zu finden, die die Branche kennt, in so herausfordernden Zeiten Stabilität mitbringt und die Prioritäten richtig reiht: „Auf diese Person warten echte Mammutaufgaben.“

