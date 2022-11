Die MeinBezirk.at espresso-App: mit verbesserter Usability jederzeit und überall die News aus dem eigenen Bezirk im Fokus.

Wien (OTS) - „Jederzeit und überall. Einfach und unkompliziert. Schnell für Zwischendurch: Unsere kostenlose MeinBezirk.at espresso-App verkörpert all das und noch vieles mehr“ , versichert Maria Jelenko-Benedikt, nationale Chefredakteurin der RegionalMedien Austria. „Die Menschen interessieren sich für die Nachrichten aus der eigenen Lebensumgebung und wollen wissen, was sich in ihrem Bezirk tut. Mit der MeinBezirk.at espresso-App bekommen sie alles Wesentliche kompakt aus erster Hand geliefert. Mit dem verbesserten Nutzererlebnis haben wir die App auf eine neue Stufe gestellt. Das wird die Userinnen und User begeistern.“

Top aktuelle Inhalte auf einen Swipe.

Die RegionalMedien Austria haben mit der MeinBezirk.at espresso-App ihre Regionalität auf ein neues Level gehoben: „Als Gestalter in den einzelnen Regionen Österreichs sind wir laufend am Puls der Zeit. Wir kennen die Bedürfnisse der Menschen und haben unsere App auf diese abgestimmt. Mit der übersichtlichen Darstellung der Bezirksauswahl – Userinnen und User können sich zum Beispiel den Wohnort, Arbeitsort, Nachbarbezirke etc in der Listenübersicht einstellen – und der einfachen Artikelansicht garantieren wir den Nutzerinnen und Nutzern ein noch besseres Leseergebnis. Durch die userfreundliche Handhabung verstärkt sich der Fokus auf die persönlich relevanten Inhalte, die man so noch schneller und einfacher durchswipen kann“ , erklärt Maria Jelenko-Benedikt.

Egal ob am Morgen, zwischendurch in einer Pause oder unterwegs: Die MeinBezirk.at espresso-App lässt sich perfekt in den Tag integrieren. Die RegionalMedien Austria runden mit der App ihr crossmediales Angebot einwandfrei ab.

