Hietzing: Geburtstagskonzert von Boogie-Pianist Pewny

Wien (OTS/RK) - Der am 11. November 1963 in Wien geborene Michael Pewny zählt zu den besten Musikern der österreichischen Boogie-Woogie-Szene und hat sich auch im Ausland einen Namen gemacht. Neben vielfachen Konzerten auf großen Bühnen, in Klubs und bei Festivals veröffentlichte der routinierte Klavierspieler schon zahlreiche CDs, zum Beispiel: „Live in Vienna“, „Der Hollywood-Pianist“ und „Live from Cincinnati“. Am Freitag, 11. November, tritt der Künstler im Bezirksmuseum Hietzing (13., Am Platz 2) auf und präsentiert im dortigen Saal ab 19.30 Uhr ein flottes „Geburtstags-Special“. Der Eintrittspreis beträgt 15 Euro. Weitere Informationen und Reservierungen: Telefon 0664/511 31 40. Kontaktaufnahme via E-Mail: office@pewnyboogie.at.

Besucher*innen dieses Boogie-Woogie-Abends sollen die geltenden Corona-Vorschriften einhalten. Anfragen wegen sonstiger Kultur-Angebote im Museum beantwortet der ehrenamtliche Leiter, Ewald Königstein, unter der Rufnummer 877 76 88 (Mittwoch/Samstag am Nachmittag). E-Mails an den verdienten Bezirkshistoriker: bm1130@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Pianist Michael Pewny: www.pewnyboogie.at/german.htm

Bezirksmuseum Hietzing: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 13. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/hietzing/

