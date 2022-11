Wiener Weihnachtsbaum am Rathausplatz steht

Fichte aus der Steiermark kam heute um 10 Uhr am Platz an; Kulturstadträtin Kaup-Hasler nahm Baum in Empfang; Illuminierung am 19. November

Wien (OTS) - Weihnachten kann kommen: Der Weihnachtsbaum für den Rathausplatz ist heute, Montag, pünktlich um 10 Uhr per Sattelschlepper eingetroffen. Während rundherum bereits der Aufbau für den Wiener Christkindlmarkt läuft, wurde der Baum von Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler in Empfang genommen.

Steirer für Wien

Der Wiener Weihnachtsbaum kommt heuer aus dem obersteirischen Admont, genauer aus einem Hochtal in der Buchau. Mitarbeiter*innen der MA 34 und Förster*innen der MA 49 – Forst- und Landwirtschaftsbetriebe der Stadt Wien stellten die 28 Meter hohe und rund 130 Jahre alte Fichte heute bei trockenem Herbstwetter in etwas mehr als einer halben Stunde auf. Mithilfe von zwei Kränen wurde das 3,6 Tonnen schwere „Schmuckstück“ mit zirka 60 Zentimeter Brusthöhendurchmesser vom Sattelschlepper in die dafür vorgesehene Vertiefung gehoben. Um 10:45 Uhr stand der Baum gerade. Zwei Stahlseile sichern den Baum vor dem Umfallen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir diesen schönen Baum von der Steiermark geschenkt bekommen haben“, sagte Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler bei der Ankunft der Fichte am Rathausplatz. „Er hat alle Geschichten miterlebt, die das vergangene Jahrhundert geprägt haben. Vor allem ist er gerade gewachsen, quasi ein Zeichen von Haltung. Der Baum ist auch ein Bekenntnis eines Bundeslandes zu Wien“, so Kaup-Hasler. „In den nächsten Wochen wird sich der Baum noch entfalten und geschmückt“, freut sich die Kulturstadträtin auf die vorweihnachtliche Stimmung, für die der Weihnachtsbaum sorgen wird.

In den kommenden Wochen wird der Steirer am Rathausplatz von den Stadtgärtner*innen der MA 42 aufgehübscht und herausgeputzt. So sollen etwa zusätzliche Äste angebracht werden, um die 1650 sparsamen LED-Lichter am Baum installieren zu können. Stadtfein und in vollem Glanz leuchten wird der Weihnachtsbaum der Wiener*innen dann in Anwesenheit von Bürgermeister Michael Ludwig erstmals am Samstag, den 19. November. Dann öffnet auch der Wiener Christkindlmarkt – in diesem Jahr mit einem neuen Konzept. Dieses richtet bis 26. Dezember sein Augenmerk auf Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit bei Speisen und Getränken sowie Einsparungen bei der Energie. Mehr Freiflächen zum Verweilen und um ein Drittel weniger Marktstände zeichnen den neuen Markt aus. Ein Etagenkarussell im Zentrum ist die neue Attraktion. Bei der Energieversorgung wird gespart: Der Markt wird eine Stunde kürzer beleuchtet und es kommen ausschließlich LED-Lichter zum Einsatz.

Seit 1959 schickt jedes Jahr ein anderes Bundesland inklusive Südtirol einen Baum in die Hauptstadt. Der erste kam 1959 aus Kärnten. Dieses Jahr stammt die Fichte aus der Steiermark. 2023 wird Südtirol den dann mittlerweile 64. Weihnachtsbaum stiften.

Fotos in Kürze unter www.wien.gv.at/presse/bilder abrufbar. Ein Video der Baum-Aufstellung finden Sie im Laufe des Nachmittags auf der Facebook-, Twitter- und Instagram-Seite der Stadt Wien. (Schluss) kri

