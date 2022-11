„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Michael Ostrowski und Ruth Beckermann am 8. November in ORF 1

Danach: Neue Folge „Science Busters“ und „Der Professor und der Wolf: Die Bundesländer“

Wien (OTS) - Gags, Gags, Gags präsentieren Stermann und Grissemann in „Willkommen Österreich“ am Dienstag, dem 8. November 2022, um 21.55 Uhr in ORF 1. Ihre beiden Gäste haben schwarzen Humor und Provokation im Gepäck: Michael Ostrowski stellt sein Buch „Der Onkel“ vor und Ruth Beckermann spricht über ihren neuen Film „Mutzenbacher“. Die „Science Busters“ erhellen „DIE.NACHT“ um 22.55 Uhr mit einer neuen Folge: Martin Puntigam, Gunkl und Martin Moder widmen sich diese Woche dem Thema „Klomuscheltaucher mit Spaghettiausrüstung“. Um 23.40 Uhr gibt es ein Dacapo mit „Gute Nacht Österreich“. Und um 0.05 Uhr erklären in „Der Professor und der Wolf“ Peter Filzmaier und Armin Wolf „Die Bundesländer“.

„Willkommen Österreich“ mit Stermann & Grissemann um 21.55 Uhr

Im schwarzhumorigen Kinohit „Der Onkel – The Hawk“, der vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanziert wurde, ist Michael Ostrowski in der Hauptrolle zu sehen und zeichnet gemeinsam mit Helmut Köpping auch für Regie und Drehbuch verantwortlich. Nun bringt Michael Ostrowski „Der Onkel“ auch in Buchform heraus. Im Talk über die Unterschiede zwischen Film und Roman wird kein noch so provokantes Humorthema ausgespart.

Auch Ruth Beckermanns neuer Film „Mutzenbacher“ hat provokantes Potenzial. Im Dokumentarfilm, der auf der diesjährigen Berlinale den Encounters-Preis gewonnen hat, lesen Männer zwischen 16 und 99 Jahren Passagen aus dem Skandalroman „Josefine Mutzenbacher oder: Die Geschichte einer Wienerischen Dirne“. Über die resultierenden intimen wie lustigen Momente wirft Beckermann einen neuen Blick auf die männliche Sexualität.

„Science Busters: Klomuscheltaucher mit Spaghettiausrüstung“ um 22.55 Uhr

Der Titel der aktuellen Folge „Science Busters“ spielt auf die Unwissenheit des Gegenübers an. Wieso glauben wir etwas zu wissen? Wissen wir überhaupt so genau, was wir eigentlich wissen? Passend zum Motto „Wer nichts weiß, muss alles glauben“ gehen MC Martin Puntigam, Kabarettist Gunkl und Molekularbiologe Dr. Martin Moder in der Uni Graz auf wissenschaftliche Spurensuche.

„Der Professor und der Wolf: Die Bundesländer“ um 0.05 Uhr

In der aktuellen Folge von „Der Professor und der Wolf“ – der multimedialen Sendereihe von „ZIB 2“ und FM4 – sind „Die Bundesländer“ Thema bei Armin Wolf und Peter Filzmaier. Warum hat ein kleines Land wie Österreich neun Bundesländer? Braucht es neun verschiedene Bauordnungen und Jugendschutzgesetze? Warum werden die Landeshauptleute „Landesfürsten“ genannt, obwohl sie kaum Kompetenzen haben? Und könnte man Bundesländer zusammenlegen?

Die Sendereihe ist auf FM4 und als „ZIB 2“-Podcast-Spezial zu hören sowie dienstags in ORF 1 anschließend an „DIE.NACHT“ zu sehen. Der Podcast ist außerdem in den ORF-Onlineangeboten sowie Social-Media-Kanälen zu finden.

