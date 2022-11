Lotto: 2 Sechser in Vorarlberg nach Doppeljackpot zu je 1,2 Mio. Euro

Sologewinn beim Fünfer mit Zusatzzahl und zwei Joker

Wien (OTS) - Der Lotto Doppeljackpot wurde zweimal geknackt, beide Male in Vorarlberg, und das auf sehr bemerkenswerte Weise: Es handelt sich um zwei Normalscheine mit jeweils vier Tipps, wobei die ersten drei Tipps jeweils ident sind und sich die Scheine einerseits im vierten Tipp und andererseits in der LottoPlus Teilnahme unterscheiden: Eine der beiden Quittungen nahm auch an LottoPlus teil, die andere nicht. Und auch die Annahmestelle, in der beide Wettscheine gespielt wurden, ist die gleiche.

Wie auch immer, ob Zufall oder Absicht, jeder der beiden Sechser ist mehr als 1,2 Millionen Euro wert, und die gewinnbringende Kombination war jeweils im dritten Tipp angekreuzt. Damit konnte Vorarlberg sein Sechser-Kontingent im heurigen Jahr auf vier verdoppeln und stieß auf Platz vier in der diesjährigen Bundesländer-Wertung (hinter Oberösterreich, Niederösterreich und der Steiermark) vor.

Beim Fünfer mit Zusatzzahl ging es um einen einfachen Jackpot, und der wurde von einem Spielteilnehmer bzw. einer Spielsteilnehmerin aus Tirol geknackt. Der Gewinn war im zweiten von zwölf Tipps angekreuzt und brachte mehr als 237.000 Euro.

Ohne Sechser endete die LottoPlus Ziehung. Damit kamen wieder die Gewinner eines Fünfers zu einer höheren Quote. Hier dürfen sich 72 Spielteilnehmer über jeweils rund 5.600 Euro freuen. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde geht es um rund 150.000 Euro.

Beim Joker gab es drei Wettscheine mit der richtigen Joker Zahl, allerdings war auf nur zwei davon auch das „Ja“ angekreuzt. Für eine Niederösterreicherin bzw. einen Niederösterreicher sowie für einen win2day-User bedeutete dies einen Gewinn von jeweils mehr als 123.000 Euro. Der dritte richtige Joker befand sich auf einem in Niederösterreich gespielten Wettschein, hier war allerdings das „Nein“ angekreuzt.

Lotto Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. November 2022

2 Sechser zu je EUR 1.224.346,10 1 Fünfer+ZZ zu EUR 237.445,10 94 Fünfer zu je EUR 1.581,50 263 Vierer+ZZ zu je EUR 169,50 5.070 Vierer zu je EUR 48,80 6.512 Dreier+ZZ zu je EUR 17,10 82.118 Dreier zu je EUR 5,40 252.964 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 4 15 30 32 34 Zusatzzahl 43

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. November 2022

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 72 Fünfer zu je EUR 5.569,50 3.288 Vierer zu je EUR 20,60 53.441 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 1 9 12 25 34 43

Joker Quoten der Ziehung vom Sonntag, 6. November 2022

2 Joker zu je EUR 123.170,20 10 mal EUR 8.800,00 94 mal EUR 880,00 1.247 mal EUR 88,00 11.982 mal EUR 8,00 119.550 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 7 8 3 6 4 2

