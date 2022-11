Toto: Jackpot bei Dreizehner und Zwölfer

Torwette Jackpots in den ersten beiden Rängen gehen in die nächste Runde

Wien (OTS) - Nach zwei Runden, in denen es jeweils Dreizehner und Zwölfer gab, blieben nun in der Runde 44B die Gewinntöpfe wieder verschlossen. Es gelang niemanden, 13 oder auch nur zwölf Spiele richtig zu tippen, und damit warten in der nächsten Runde am Wochenende gleich zwei Jackpots. Beim Dreizehner wird es um rund 8.000 Euro gehen, beim Zwölfer um mehr als 4.000 Euro.

Die beiden Jackpots in den ersten beiden Torwette Rängen gehen in eine weitere Runde. Dies bereits zum fünften Mal in Folge, und damit geht es sowohl im ersten als auch im zweiten Rang um einen Fünffachjackpot.

Annahmeschluss für die Runde 45A ist am Dienstag um 18:20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 44B

JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 4.011,50 – 8.000 Euro warten JP Zwölfer, im Topf bleiben EUR 2.166,21 7 Elfer zu je EUR 68,70 58 Zehner zu je EUR 16,50 51 5er Bonus zu je EUR 7,80

Der richtige Tipp: 1 X X X X / 1 2 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 3.737,76 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 1.495,10 Torwette 3. Rang: 23 zu je EUR 15,00 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 162.414,57

Torwette-Resultate: 1:0 0:0 1:1 2:2 1:1

