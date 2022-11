Huawei & Darwin’s Circle: „Vienna Tech for Green“-Initiative zur Verringerung der weltweiten Kohlenstoffemissionen

Wien (OTS) - Am alljährlichen DARWIN‘s CIRCLE diskutierte Huawei mit Vertreter:innen der Technologiebranche Szenarien zu Green Tech und trat der neu gegründeten „Vienna Tech for Green“-Initiative bei.



Am 3. November ging der alljährliche DARWIN‘s CIRCLE in die nächste Runde. Die Konferenz widmete sich dieses Jahr dem Motto „Navigating through uncertainty“ und beleuchtete die Möglichkeiten, die Digitalisierung und Technologie für nachhaltige Entwicklungen bieten. Die Chance auf Veränderung sehen die Veranstalter:innen bereits in Charles Darwins Perspektive auf die Menschheit: „It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent, but the one most responsive to change.“ Auch Huawei teilt diese Ansicht, und stellte eine Aussicht auf eine Zukunft mit grüner Technologie vor. Außerdem rief Huawei gemeinsam mit UNIDO und DARWIN‘s CIRCLE Unternehmen aus verschiedenen Branchen zur Teilnahme an der gemeinsamen „Vienna Tech for Green“-Initiative auf.



Innovationen für eine grüne Zukunft

Die Keynote aus dem Hause Huawei hielt Radosław Kędzia, Huawei CEE & Nordic Europe Region unter dem Titel „Sustainable Future is Tech For Green“. Huawei orientiert sich aktiv an den SDG‘s und will im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie digitale Inklusion, Sicherheit und Umweltschutz fördern. „IKT ist ein Enabler für Nachhaltigkeit“, so Radoslaw Kedzia in seinem Vortrag. „Als weltweit führender Anbieter von ICT-Infrastruktur und Smart Devices sind wir davon überzeugt, dass diese eine Schlüsselrolle bei der Erreichung der UN-Nachhaltigkeitsziele (SDGs) spielen werden.“ Um auch andere Entscheidungsträger:innen verschiedener Branchen mit dieser Tatkraft anzustecken, stellte Kedzia gemeinsam mit Marco Kamiya, Leiter der Abteilung Innovation und Digitalisierung der UNIDO und Nikolaus Pelinka, Gründer des DARWIN‘s CIRCLE, die „Vienna Tech for Green“-Initiative vor



UN-Vertreter stellt Indikatorensystem für Energieeffizienz vor

Die Initiative hat zum Ziel, sich gemeinsam für eine grünere Zukunft einzusetzen. „Bei der heutigen Veranstaltung wurden innovative Ideen für den Umweltschutz mit Hilfe von Hightech vorgestellt und ausgetauscht“, sagte Nikolaus Pelinka, Gründer von DARWIN‘s CIRCLE. „Angesichts der globalen Herausforderung des Klimawandels und des Verlusts der Biodiversität müssen wir alle eine Rolle spielen und digitale Technologien können uns bei der Suche nach Lösungen sehr unterstützen.“ Um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen, die nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürfen, rufen UNIDO, Huawei und DARWIN‘s CIRCLE Unternehmen aus verschiedenen Branchen und Sektoren auf, ihre Kräfte zu bündeln. Im Anschluss an die Ankündigung fand eine Podiumsdiskussion darüber statt, wie Technologie eine grüne Entwicklung fördern kann. Vertreter von Meta, Amazon Web Services, Magenta Telekom, ClimaTech, FARM.NOW, ÖBB, TECHHOUSE usw. nahmen an der Diskussion teil.

„Gerade IKT-Technologien haben eine Schlüsselrolle im gemeinsamen Kampf um den Schutz der Natur. Eine nachhaltige Zukunft erfordert die kontinuierliche Unterstützung und gemeinsame Anstrengungen der gesamten internationalen Gemeinschaft. Die Mitglieder des 'Telecommunication Standardization Sector of the International Telecommunication Union' (ITU-T) werden auf der derzeitig stattfindenden COP27 die kürzlich veröffentlichte Network Carbon Intensity Energiekennzahl (NCIe) vorstellen, einen systematischen Ansatz zur Überwachung der Treibhausgasemissionen. Dies wird die ICT-Branche dabei unterstützen, sich auf die Fortschritte bei der Dekarbonisierung zu konzentrieren“ , fasst Marco Kamiya zusammen.

