Bezirksmuseum 8: Gibt es noch unbekannte Instrumente?

Wien (OTS/RK) - Der Verein „Freunde der Kammermusik“ richtet an die Besucher*innen des nächsten Konzertes am Mittwoch, 9. November, die Frage „Gibt es noch unbekannte Instrumente?“. Beginn dieser klangvollen Veranstaltung im Saal des Bezirksmuseums Josefstadt (8., Schmidgasse 18) ist um 19.00 Uhr. Dargeboten werden Stücke der Tondichter Ludwig van Beethoven sowie Carl Maria von Weber. 9 bewährte Musiker*innen wirken an dem Abend mit. Im Rahmen des Programm-Abschnitts „Musik aus Armenien“ ertönen Duduk, Klavier und Perkussion-Instrumente. Der Eintritt ist kostenlos. Spenden nehmen die Organisator*innen an. Mehr Informationen per E-Mail: fdkm.wien.schriftfuehrer@gmail.com.

Die Zuhörer*innen müssen sich an die geltenden Corona-Vorgaben halten. Auskünfte über weitere Kultur-Angebote im Festsaal erteilt die ehrenamtliche Museumsleiterin, Maria Ettl: Telefon 403 64 15 und E-Mail bm1080@bezirksmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Josefstadt: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 8. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/josefstadt/

