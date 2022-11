Wirtschaftsbund: Klebe-Wahnsinn auf Österreichs Straßen muss ein Ende haben!

Wien (OTS) - „Dieser wöchentliche Klebe-Wahnsinn auf Österreichs Straßen muss endlich ein Ende haben. Es kann nicht sein, dass die hart arbeitende Bevölkerung Woche für Woche am Weg zur Arbeit schikaniert wird. Das hilft nicht der Umwelt, sondern gefährdet Menschenleben“, zeigt sich WB-Generalsekretär und Abg. z. NR. Kurt Egger verärgert.

Nach wöchentlichen Störaktionen in Wien haben sich Aktivistinnen und Aktivisten der "Letzten Generation" Montag in der Früh auf dem Opernring in der Grazer Innenstadt festgeklebt und so den gesamten Verkehr zur Stoßzeit zum Erliegen gebracht. Mit diesen Störaktionen sollen Maßnahmen gegen den Klimawandel erzwungen werden.

Verursachter Stau stößt so viel CO2 aus wie ein Flug nach Sydney

„Was viele selbsternannte Klimaretter mit ihrer Aktion ignorieren: Gerade Stau ist ein extremer CO2-Verursacher. Tausende Autos im Stau blasen sinnlos CO2 in die Luft. Unsere konservative Berechnung geht von 5 Tonnen CO2 pro halber Stunde aus. Das ist ein Hin- und Rückflug von Wien nach Sydney“, so Egger.

Eine Frage der Zeit, bis auch in Österreich Menschen zu Schaden kommen

„Krankenwägen und andere Einsatzkräfte bleiben im Stau stecken und kommen weder vor noch zurück. In Berlin (Deutschland) starb bereits ein Unfallopfer, deren Rettungswagen aufgrund einer Blockade im Stau stecken blieb. Es ist somit eine Frage der Zeit, bis auch in Österreich Menschen nicht nur gefährdet werden, sondern mit ihrem Leben bezahlen müssen. Für derartiges Verhalten kann es kein Verständnis geben. Man kann sich nicht rücksichtslos verhalten und gleichzeitig Zuspruch in eigener Sache erwarten. Dieses Verhalten strotzt nur so vor Doppelmoral. Was wir brauchen sind neue klimafreundliche und CO2-sparende Technologien und nicht einen Mob von selbsternannten Weltrettern, die unsere Infrastruktur lahmlegen“, so Egger abschließend.

