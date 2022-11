FH Campus Wien: Digitale Infowoche von 21. bis 25. November 2022

Bachelor, Master, berufliche Weiterbildung und weitere Angebote in 54 Programmpunkten

Wien (OTS) - Interessierte können sich eine ganze Woche lang täglich von 9.00 bis 19.00 Uhr in Online-Infosessions über Studien- und Lehrgänge aus allen sieben Departments informieren. Heuer neu: das Masterstudium Multilingual Technologies wird gemeinsam mit der Uni Wien angeboten. Am Programm stehen auch Infos über Frauenförderung in der Technik, Start-up Förderung, das berufliche Weiterbildungsprogramm der Campus Wien Academy und vieles mehr.

www.fh-campuswien.ac.at/online-infosessions

21. November: FiT – Frauen in die Technik, ÖH, Entrepreneurship

Zum Start der digitalen Infowoche am Montag, 21. November, gibt es allgemeine Studienberatung und Infosessions zur Frauenförderung in technischen Studiengängen, dem Start-up Service der FH, zur ÖH, der Stipendienstelle, Studieren mit Behinderung, dem LGBTIQ*-Netzwerk im Studium sowie zu beruflicher Weiterbildung neben dem Job und noch einiges mehr.

22. bis 25. November: Thementage – Studiengänge aus sieben Departments stellen sich vor

In sieben Departments stehen mehr als 60 Studien- und Lehrgänge in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Einige werden ausschließlich auf Englisch angeboten. Studien- und Lehrgangsleiter*innen, Lehrende, Studierende, Absolvent*innen und Mitarbeiter*innen informieren von 9.00 bis 19.00 Uhr zu den Inhalten und Schwerpunkten der einzelnen Studienangebote und beantworten Fragen der Teilnehmer*innen.

Dienstag, 22. November: Department Gesundheitswissenschaften

Mittwoch, 23. November: Department Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik | Department Applied Life Sciences

Donnerstag, 24. November: Department Angewandte Pflegewissenschaft | Department Bauen und Gestalten

Freitag, 25. November: Department Technik | Department Soziales

Gesamtprogramm und Anmeldung zu den Online-Infosessions

Zur Wahl stehen insgesamt 54 Infosessions. Die Teilnahme ist selbstverständlich kostenlos. Alle Infos und Anmeldung auf www.fh-campuswien.ac.at/online-infosessions

FH Campus Wien auf der Bachelor and More und Master and More Wien sowie BeSt Innsbruck vertreten

Sowohl auf der Bachelor and More am 12. November als auch auf der Master and More am 11. November ist die FH Campus Wien vertreten. Auch auf der BeSt Innsbruck von 30. November bis 2. Dezember können sich Interessierte über die an der FH angebotenen Studien- und Lehrgänge beraten lassen.

FH Campus Wien – Hochschule für Zukunftsthemen

Mit über 8.000 Studierenden an drei Standorten und fünf Kooperationsstandorten ist die FH Campus Wien die größte Fachhochschule Österreichs. In den Departments Angewandte Pflegewissenschaft, Applied Life Sciences, Bauen und Gestalten, Gesundheitswissenschaften, Soziales, Technik sowie Verwaltung, Wirtschaft, Sicherheit, Politik steht ein Angebot von mehr als 60 Studien- und Lehrgängen in berufsbegleitender und Vollzeit-Form zur Auswahl. Anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung wird in derzeit neun fachspezifischen Kompetenzzentren gebündelt. Fort- und Weiterbildung in Form von Seminaren, Modulen und Zertifikatsprogrammen deckt die Fachhochschule über die Campus Wien Academy ab. Die FH Campus Wien ist Gründungsmitglied im Bündnis Nachhaltige Hochschulen.

> Besuchen Sie unseren Press Room: www.fh-campuswien.ac.at/pressroom

Rückfragen & Kontakt:

Katharina Pesl, MA

FH Campus Wien

Unternehmenskommunikation

Favoritenstraße 226, 1100 Wien

T: +43 1 606 68 77-6425

katharina.pesl @ fh-campuswien.ac.at

www.fh-campuswien.ac.at