Volksanwaltschaft präsentiert Steiermark Bericht 2020 – 2021

REMINDER Pressekonferenz – 8. November 2022, 11:00 Uhr

Wien (OTS) - Am 8. November präsentieren Volksanwältin Gaby Schwarz sowie die Volksanwälte Bernhard Achitz und Walter Rosenkranz die Ergebnisse ihrer Tätigkeit in den Jahren 2020 – 2021 auf Landes- und Gemeindeebene in der Steiermark. Im Zuge einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Landtagspräsidentin Manuela Khom geben sie Einblicke in ausgewählte Prüfverfahren. Der Bericht wird anschließend mit den steirischen Abgeordneten im Ausschuss diskutiert.

Mit



Landtagspräsidentin Manuela KHOM

Volksanwältin Gaby SCHWARZ

Volksanwalt Bernhard ACHITZ

Volksanwalt Walter ROSENKRANZ





Datum: Dienstag, 8. November 2022, 11:00 Uhr

Ort: Vorraum Landstube, Herrengasse 16, 1. Stock Hinterhaus, Landhaus, 8010 Graz





