Mit dem Twin City Liner in das vorweihnachtliche Bratislava reisen

Wien (OTS/RK) - Der Twin City Liner der Central Danube, ein gemeinsames Unternehmen der Wien Holding und der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, bringt Passagier*innen in der Adventszeit zwischen 26. November und 18. Dezember 2022 jeweils samstags, sonntags und feiertags direkt vom Schwedenplatz in Wien in die wunderschöne Altstadt von Bratislava.

Bei den Adventfahrten mit dem schnellsten und modernsten Schiff auf der Donau erleben die Gäste eine unvergessliche Reise. Die traditionellen Weihnachtsmärkte der slowakischen Hauptstadt, die direkt an der Donau liegt, begeistern die Besucher*innen jedes Jahr aufs Neue.

Adventfahrten ab 26. November 2022

Die Adventmärkte in Bratislava bieten ein einzigartiges Ambiente und machen die Vorweihnachtszeit zu etwas ganz Besonderem. Dort gibt es exquisite Leckereien, historisches Handwerk, stimmungsvolle Musik und noch vieles mehr. Vielleicht wird die ein oder andere Person auch fündig nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie. Ab 26. November ist der Twin City Liner wieder die direkte Verbindung zu den schönsten Adventmärkten in der vorweihnachtlichen Altstadt von Bratislava.

Kulinarische Köstlichkeiten und Kunsthandwerk

Traditionell werden in der Adventszeit die Plätze Hlavné, Františkánske und Hviezdoslavovo námestie in Bratislava durch die zauberhafte Atmosphäre von Adventmärkten belebt. Neben Weihnachtsliedern warten hier traditionelle kulinarische Köstlichkeiten wie Krautsuppe, Gegrilltes, Oblaten, Kartoffelfladen (Lokse), Honigkuchen, heißer Grog, Punsch und weihnachtlicher Met. Ein besonderes Highlight der slowakischen Adventmärkte sind auch die handwerklichen Erzeugnisse aus Keramik, Holz, Glas, Maisstroh und Bienenwachs, die sich ideal als Geschenkidee eignen.

Tickets und Details zu den Adventfahrten

Von 26. November bis 18. Dezember 2022: Abfahrt samstags, sonntags und feiertags von Wien/Schwedenplatz um 10.30 Uhr, Ankunft in Bratislava um 11.45 Uhr. Rückfahrt von Bratislava/Altstadt um 16.30 Uhr, Ankunft in Wien um 18.00 Uhr.

Einzelpreise pro Strecke und Person: 36 Euro (Hauptdeck Economy), 48 Euro (Captain´s Lounge), 22 Euro (limitiertes Red Ticket). Kinder von zwei bis elf Jahren erhalten 50 Prozent Ermäßigung auf den Vollpreis, unter zwei Jahren fahren sie kostenlos in Begleitung eines Erwachsenen. Für Lehrlinge ist der Vollpreis die gesamte Saison über um 50 Prozent reduziert.

Aufgrund der stark gestiegenen Spritpreise wird pro Ticket ein Treibstoffzuschlag von 2 Euro verrechnet.

Buchung telefonisch unter +43 1 904 88 80, online unter www.twincityliner.com bzw. im Ticketshop bei der Schiffsstation am Schwedenplatz.

