Anlässlich der US-Midterm-Wahlen: „Die Waffen des Lichts – Ein amerikanischer Glaubenskrieg“ in „kreuz und quer“

Am 8. November um 22.35 Uhr in ORF 2; danach: „Kehrtwende – Leben auf Anfang“

Wien (OTS) - „Ich bin ein evangelikaler Christ“, erklärt Pastor Rob Schenck eingangs. „In meiner Gemeinde reden wir über den Wert menschlichen Lebens. Normalerweise geht es dabei um Abtreibung.“ Doch diesmal ist es eine andere und ungewohnte Front, an der Rob Schenck kämpft: Es geht um die laschen Waffengesetzte der USA und um die Tausenden Menschen, die jedes Jahr durch Schusswaffen zu Tode kommen. Klassische Klientel des evangelikalen Pastors sind jene Amerikaner/innen, die mit voller Überzeugung zu ihren erzkonservativen Werten stehen und denen die Waffengesetze nahezu heilig sind. Dagegen stellt sich Pastor Schenck – und versucht, sein Publikum und seine Mitstreiter/innen in der Pro-Life-Bewegung zu überzeugen. Die Dokumentation von Abigail E. Disney, die „kreuz und quer“ anlässlich der US-Midterm-Wahlen (8. November) am Dienstag, dem 8. November 2022, um 22.35 Uhr in ORF 2 zeigt, begleitet Rob Schenck auf seinem Weg und zeigt den „Glaubenskrieg“, der sich an den Waffengesetzen entzündet.

Was ist der Sinn meines Lebens? Mit „Kehrtwende – Leben auf Anfang“ folgt um 23.30 Uhr eine Dokumentation über „Downsizer“, die Beruf für Berufung aufgeben: Julia Wallnöfer begleitet für „kreuz und quer“ drei Menschen, die eine echte Kehrtwende in ihrem Leben vollzogen haben.

„Die Waffen des Lichts – Ein amerikanischer Glaubenskrieg“ – Ein Film von Abigail E. Disney (ORF-Bearbeitung: Sabine Aßmann)

Der evangelikale Pastor Rob Schenck ist bekennender Konservativer und ein aggressiver Verfechter der sogenannten Pro-Life-Bewegung in den USA, die sich vehement gegen Abtreibungen stellt. Für seine Überzeugungen ist der Pastor in jüngeren Jahren regelmäßig auf die Straße gegangen. Das Archivmaterial zeigt die heftigen Konfrontationen mit Polizei und Gegendemonstranten und lässt die Atmosphäre der frühen 1990er Jahre spürbar werden. Heute macht Rob Schenck Lobbyarbeit in Washington und versucht auf diese Weise, seine Ideale und Glaubensinhalte zu verbreiten. Doch unvermittelt steht er an einem Scheideweg und muss sich einer für ihn schwierigen Frage stellen: Kann man als überzeugter Christ und Aktivist der Anti-Abtreibungsbewegung vehement für das Leben eintreten und zugleich die Waffengesetze in den USA gutheißen?

Die gläubige Christin Lucy McBath kämpft seit Jahren unablässig für strengere Waffengesetze in den USA. Ihr großes Engagement gründet in einer persönlichen Tragödie: 2012 wird ihr 17-jähriger unbewaffneter Sohn im Auto von Freunden sitzend erschossen. Vorangegangen war eine Auseinandersetzung der Jugendlichen mit einem anderen Autofahrer. Es ging um laute Musik. Seitdem kämpft Lucy McBath für restriktivere Waffengesetze und mehr Kontrolle. Zwischen Pastor Rob Schenk und Lucy McBath kommt es zu einer Begegnung. Sie wird zu einer entscheidenden und überraschenden Wende in Rob Schenks Leben.

„Kehrtwende – Leben auf Anfang“ – Ein Film von Julia Wallnöfer

Aussteiger/innen, Umsteiger/innen oder Downsizer: Es gibt verschiedene Namen für Menschen, die sich in der Mitte ihres Lebens, mitten im erlernten Beruf oder auf dem Höhepunkt ihrer Karriere entscheiden, noch einmal „etwas ganz anderes“ zu machen. Julia Wallnöfer hat für „kreuz und quer“ Menschen mit erstaunlichen Lebenswenden ein Stück begleitet.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at