MORGEN, WKÖ CodingDay am 8. November: 300 Lehrlinge programmierten clevere Apps für ihre Betriebe

Wien (OTS) - Die vierte Auflage hat alle Erwartungen übertroffen: 300 Lehrlinge aus ganz Österreich und aus mehr als 100 Betrieben nahmen am LehrlingsHackathon 2022 teil. Das sind mehr als in den bisherigen drei Ausgaben zusammengerechnet. Im Rahmen des WKÖ CodingDay am 8. November werden unter den 38 Teams, die sich für das Finale qualifiziert hatten, die Sieger prämiert.

Anlass: WKÖ CodingDay und LehrlingsHackathon

Datum/Uhrzeit: Dienstag, 8. November 2022, von 13 bis 17 Uhr

Ort: Julius-Raab-Saal, Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien

Für alle, die nicht zum Event kommen können, wird es unter www.codingday.at einen Live-Stream geben.

Die Trophäen werden in den drei Kategorien Rookies, Experts und Professionals vergeben sowie die Gewinner des Publikumsvotings gekürt. Zudem werden die MINTRON-Schulen des Jahres 2022 ausgezeichnet; all das im Beisein von WKÖ-Vizepräsidentin Carmen Goby, Bildungsminister Martin Polaschek, Staatssekretärin Claudia Plakolm, UBIT-Obmann Alfred Harl und WKÖ-Generalsekretär-Stellvertreterin Mariana Kühnel.

Große Vielfalt an Ideen

Die Bandbreite der App-Ideen im LehrlingsHackathon war 2022 ungeheuer vielfältig: Ein Umrechnungskalkulator für Maschinen ist ebenso dabei wie eine Wasser-Trink-App zur Förderung der Mitarbeiter:innen-Gesundheit.

„Die Apps werden immer ausgefeilter“, stellt Carmen Goby, Vizepräsidentin der Wirtschaftskammer Österreich, fest: „Ich bin jedes Mal aufs Neue begeistert, wie viel Kreativität unsere Lehrlinge mitbringen. Sie sind großartige Vorbilder, denn sie zeigen, dass jeder auch ohne Vorkenntnisse Coding erlernen kann - vorausgesetzt, man bringt Interesse und Engagement mit!“

„Innovationskraft, Ausbildung und Geschäftserfolg sind eng miteinander verbunden. Jede vierte App, die von den Lehrlingen im Hackathon entwickelt wurde, wird später tatsächlich im betrieblichen Alltag eingesetzt. Das zeigt, wie sehr uns Programmierkenntnisse dabei helfen, frische Ideen umzusetzen und als Trampolin in die Zukunft zu nutzen. Die Lehre und Coding sind voll im Trend, das beweist die Jahr für Jahr steigende Beteiligung“, sagt Mariana Kühnel, Generalsekretär-Stellvertreterin der WKÖ.

Anna Gawin, CEO von Mitveranstalter Apprentice Tech GmbH: „Das Besondere am apprentigo Hackathon ist, dass neben digitalen auch soziale Kompetenzen gefördert werden: Teamarbeit, Kommunikation, kritisches Denken und Kreativität wurden vom World Economic Forum als Schlüsselkompetenzen des 21. Jahrhunderts genannt. Besonders freut uns, dass 2022 bereits fast jedes zweite Team weibliche Mitglieder hat!“

Der WKÖ CodingDay wird von der Wirtschaftskammer Österreich und dem Fachverband UBIT (Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie) veranstaltet. Die Apprentice GmbH führt die apprentigo Lehrlingshackathons in Zusammenarbeit mit der WKÖ durch.

Die im Bundeshackathon-Finale vertretenen 38 LehrlingsTeams kommen von:

• A1

• ACP IT Solutions GmbH

• Baumarkt Nadlinger Handelsges.m.b.H

• Blizzard Sport GmbH

• Comteam it-Solutions, Mag. Erwin Leitner e.U.

• Eisenbeiss GmbH

• Fronius International GmbH

• Gebrüder Weiss

• Geislinger GmbH

• GF Casting Solutions

• Hawle Beteiligungsgesellschaft

• Hillside IT consulting GmbH

• Humanomed IT Solutions GmbH

• illwerke vkw AG

• K-BusinessCom

• Kostwein Maschinenbau GmbH

• Leha GmbH

• Liebherr-Werk Bischofshofen GmbH

• Liebherr-Werk Nenzing GmbH

• Magenta Telekom

• Mondi Frantschach GmbH

• Net4You Internet GmbH

• ÖBB Infra

• Österreichische Post AG

• Porsche Inter Auto GmbH & Co KG

• Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft

• Salzburg AG

• Siemens

• Stadtwerke Klagenfurt AG

• Treibacher Industrie AG

• twinformatics GmbH

• Tyco Electronics Austria GmbH

• WERO Systembetreuung

• Wiener Linien

• Wiener Städtische Versicherung

• Wüstenrot Datenservice GmbH

• ZKW Lichtsysteme GmbH + ZKW Group GmbH

