Vortragsabend „Kronprinz Rudolf“ im Bezirksmuseum 3

Wien (OTS/RK) - Die nächste Veranstaltung in den Räumlichkeiten des Bezirksmuseums Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) ist ein Vortragsabend. Am Mittwoch, 9. November, informiert der Historiker, Autor und „Kronprinz Rudolf“-Spezialist Rudolf R. Novak über den Themenkreis „Kronprinz Rudolf und die Familie Vetsera im 3. Bezirk“. Novak genießt einen erstklassigen Ruf als Experte für die Geschichte Rudolfs und für das Geschehen in Mayerling. Um 18.30 Uhr geht das interessante Referat los. Spenden für das Museum sind willkommen. Nähere Informationen: Telefon 4000/03 127 bzw. E-Mail bm1030 @ bezirksmuseum.at.



Die Gäste werden um Beachtung der aktuellen Corona-Richtlinien gebeten. Novak ist Verfasser der aufschlussreichen Publikation „Das Mayerling-Netz“ (ISBN: 978-3-85028-730-2) aus dem „Verlag Berger“. Auf 308 Seiten berichtet Novak über seine Forschungen rund um das Leben und Sterben von Kronprinz Rudolf sowie Mary Vetsera. Das Buch kostet 19,90 Euro. Beschreibung des Werks im Internet: www.verlag-berger.at/detailview?no=1998.

Allgemeine Informationen:

Rudolf (Kronprinz von Österreich-Ungarn): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Rudolf_(Kronprinz_von_Österreich-Ungarn)

Mary Vetsera: www.geschichtewiki.wien.gv.at/Mary_Vetsera

Bezirksmuseum Landstraße: www.bezirksmuseum.at

Veranstaltungen im 3. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/landstrasse/



