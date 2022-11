Erneut Bestnoten für MCI in internationalem Ranking

UNIVERSUM Talent Research Survey zeigt höchste Studierendenzufriedenheit an der Unternehmerischen Hochschule® | Herausragende Ergebnisse über österreichweitem Durchschnitt

Innsbruck (OTS) - Mit ausgezeichneten Ergebnissen positioniert sich MCI | Die Unternehmerische Hochschule® gleich in mehreren Kategorien der diesjährigen UNIVERSUM Talent Research Befragung klar über den österreichweiten Durchschnittswerten. So erreicht das MCI herausragende 7,5 Punkte bei der allgemeinen Hochschulzufriedenheit, verglichen mit dem österreichweiten Durchschnitt von 7,2. Auch mit den Career Services des MCI sind Studierende höchst zufrieden und bewerten das großflächige Angebot mit 7,3 Punkten, während der österreichweite Gesamtwert bei 6,5 liegt.

Des Weiteren wurde die Zufriedenheit mit Online-Kursen und den Career Services während COVID-19 erhoben. In beiden Punkten weist das MCI Top-Bewertungen der Studierenden vor. Die Zufriedenheit mit Online-Kursen während COVID-19 erreicht 7,3 Punkte, verglichen mit einem österreichweiten Wert von 6,8.

Besonders begeistert zeigen sich MCI-Studierende des Bereichs Life Sciences: So würden sich hier 80% erneut für ein Studium an der Unternehmerischen Hochschule® entscheiden und verleihen beeindruckende 8,2 Punkte für die allgemeine Hochschulzufriedenheit im naturwissenschaftlichen Bereich.

Neben Bestnoten darf sich die Unternehmerische Hochschule® über eine Zertifizierung für herausragende „Employability“ (Certificate of Recognition for Outstanding Employability) freuen – eine Auszeichnung, die das außerordentliche Engagement des MCI zur Förderung der Beschäftigungsfähigkeit seiner Studierenden widerspiegelt.

Universum Talent Research

Universum ist der globale Marktführer im Bereich „Employer Branding“ und „Talent Management“. Das weltweit agierende Unternehmen mit Sitz in Schweden führte die Untersuchung in Österreich von November 2021 bis Juli 2022 unter 9.774 Studierenden durch. Die Ergebnisse sind Teil des weltweit größten Karrieretests dieser Art unter mehr als 1 Million Studierenden und Young Professionals. 770 Umfrageteilnehmende waren Studierende des MCI in Innsbruck und vergaben dabei, wie schon seit vielen Jahren, Bestnoten an die Unternehmerische Hochschule®.

