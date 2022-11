FPÖ-Kunasek: „Klima-Klebe-Idiotismus erreicht Graz“

Klima-Hysteriker klebten sich auf Joanneumring fest und legten damit Grazer Frühverkehr lahm; FPÖ fordert harte Strafen für jene, die mit idiotischen Aktionen die Bevölkerung gefährden.

Graz (OTS) - Drei Klima-Fanatiker legten am Montagmorgen den Frühverkehr in der Grazer Innenstadt lahm, indem sie sich nach bekanntem, internationalen Vorbild mit Superkleber am Asphalt festklebten. Kurz nach acht Uhr morgens stand der Verkehr am Grazer Joanneumring still, der Rückstau reichte rasch bis über den Glacis, die Elisabethstraße, das LKH und die Ries hinaus. Passanten brüllten die Demonstranten teils wütend an. Erst vor wenigen Tagen sorgte eine Straßensperre durch Klima-Hysteriker der Gruppe „Letzte Generation“ in Berlin für großes mediales Aufsehen – nachdem sich diese auf der Straße festklebten, konnten Rettungsfahrzeuge nicht rechtzeitig zu einer verunfallten Radfahrerin gelangen, die daraufhin verstarb. „Die idiotische Aktion dieser Klima-Klebe-Chaoten ist eine Sauerei der Sonderklasse. Wenn hart arbeitende Pendler, Rettung und Feuerwehr aufgehalten werden, braucht es harte Strafen, man darf nicht zulassen, dass Klima-Fanatiker uns alle gefährden. Das sind letztlich die Geister, die Gewessler, Kogler und Krautwaschl mit ihrer Politik der Klimahysterie und einer fanatisch rücksichtslosen Angstmache riefen. Wir erwarten uns, dass alle politischen Verantwortungsträger von ÖVP-Landeshauptmann Drexler über KPÖ-Bürgermeisterin Kahr bis hin zu SPÖ-Verkehrslandesrat Lang diese schwachsinnige Aktion auf das Schärfste verurteilen“, so FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek abschließend.

