Ausstellung „Reiternomaden“ auf der Schallaburg geht zu Ende

Ausblick 2023: „Kind sein“ ab 13. Mai

St. Pölten (OTS/NLK) - Nach sieben Monaten schloss die Ausstellung „Reiternomaden“ auf der Schallaburg in Niederösterreich am Samstagabend ihre Pforten. Die Ausstellung beleuchtete das Leben der Reitervölker in Europa, der Hunnen, Awaren, Bulgaren und Ungarn, aber auch ihr Schaffen, ihre Kultur und ihre modernen Technologien. Die beiden Kuratoren Falko Daim und Dominik Heher resümieren: „Auch die frühmittelalterlichen Reiternomaden haben zur Entstehung des modernen Europas beigetragen, sie gehören zu unseren Müttern und Vätern. Dieser relativ unbekannte Aspekt der europäischen Geschichte konnte mit den ,Reiternomaden in Europa´ zeitgemäß einer breiten Öffentlichkeit vermittelt werden. Einmal mehr hat sich gezeigt - mit keinem Medium gelänge das besser als mit einer Ausstellung.“

Das Team der Schallaburg bedankt sich bei rund 124.000 Gästen für ihren Besuch, für viele anregende Diskussionen und vor allem für eine Weiterempfehlungsrate von über 97 Prozent und freut sich bereits auf die Saison 2023. Die Besucherinnen und Besucher erwartet unter anderem die Ausstellung „Kind Sein“ von 13. Mai bis 5. November. Die Ausstellung zeigt, wie Kinder früher und heute gelebt haben und welchen Stellenwert sie in der Gesellschaft einnahmen beziehungsweise einnehmen. Neben den Ausstellungsführungen wird ein spezieller Workshop zum Thema generationsübergreifende Kommunikation mit dem Titel „Jetzt verstehen wir uns!“ angeboten.

Peter Fritz, Geschäftsführer Schallerburg, unterstreicht: „Wir sind eine Kulturoase. Gemeinsam eine Auszeit vom Alltag nehmen, den Geist erfrischen, die Seele baumeln lassen und sich in Ausstellungsthemen vertiefen – dafür steht für mich die Schallaburg. Das Zusammenspiel von Ausstellung, Burg, Schloss, Garten, Natur und Kulinarik macht das Gesamterlebnis der Schallaburg aus.

