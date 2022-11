MORGEN Pressegespräch AK, ÖGJ: Gute Lehre – wie sich die Branchen unterscheiden

Spezialauswertung österreichischer Lehrlingsmonitor: Welche Branchen gute Lehrausbildung bieten und welche nicht

Wien (OTS) - Eine Lehre im Handel oder im Tourismus? Oder doch lieber im Bereich Metall, Elektro oder als Maurerin oder Maurer? Eine Spezialauswertung des österreichischen Lehrlingsmonitors zeigt jetzt, dass die Qualität der Lehre sich von Branche zu Branche unterscheidet und der chronische Arbeitskräftemangel in manchen Branchen hausgemacht ist. Beim Pressegespräch werden die Ergebnisse der Spezialauswertung und die Forderungen von Arbeiterkammer und Gewerkschaftsjugend für gleich hohe Qualität der Ausbildung in allen Branchen präsentiert.

Pressegespräch mit

Ilkim Erdost, Bereichsleiterin Bildung in der AK Wien

Richard Tiefenbacher, Vorsitzender der Gewerkschaftsjugend

Thomas Moldaschl, Abteilung Lehrausbildung und Bildungspolitik in der AK Wien

Dienstag, 8. November 2022, 11.00 Uhr

AK Wien, 6. Stock, Saal 2, 3

1040, Prinz Eugen Straße 20-22

Wir empfehlen das Tragen einer FFP2-Maske.

Sie können das Pressegespräch auch via Livestream unter

http://wien.arbeiterkammer.at/lehrlingsmonitor mitverfolgen. Fragen

richten Sie bitte via E-Mail an peter.mitterhuber @ akwien.at.

Wir würden uns auch sehr freuen, eine:n Vertreter:in Ihrer Redaktion beim Pressegespräch begrüßen zu dürfen.

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Peter Mitterhuber

(+43-1) 501 65-12347

peter.mitterhuber @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at



ÖGB Kommunikation

Mag.a Barbara Kasper

0664 6145221

barbara.kasper @ oegb.at