Neugründung: Immobilienexpertin Marija Marjanovic macht sich als Maklerin selbstständig

Wien (OTS) - Die erfolgreiche Immobilienmanagerin Marija Marjanovic hat ihr eigenes Makler-Unternehmen gegründet: „MM Immobilien im Mittelpunkt“ spezialisiert sich vornehmlich auf die Assetklasse „Wohnen“ und steht Miet- und Kaufinteressierten wie auch Eigentümerinnen und Eigentümern mit Rat und Tat zur Seite. Zuvor war sie als Head of Real Estate der Wiener Privatbank und Geschäftsführerin der ehemaligen Wiener Privatbank Immobilienmakler GmbH tätig.

Nach rund 25 Jahren auf Unternehmensseite – davon mehr als 15 in etablierten Bankhäusern als Beraterin sowie später als Führungsperson im Immobilienbereich tätig – folgte Branchenexpertin Marija Marjanovic nun dem immer lauter werdenden Ruf nach Selbstständigkeit und gründete mit Oktober dieses Jahres ihre eigene Maklerei. Im besten Einvernehmen verließ sie dazu nach rund fünf Jahren die Wiener Privatbank SE, wo sie zunächst als Vertriebsmitarbeiterin für Immobilienprodukte und -dienstleistungen, dann als Head of Real Estate bzw. zuletzt als Geschäftsführerin der ehemaligen Wiener Privatbank Immobilienmakler GmbH tätig war.

„Immobilien im Mittelpunkt“ – Fokus auf Wohnimmobilien

Mit ihrem neuen Maklerbüro „MM Immobilien im Mittelpunkt“ in der Falkenstraße 3 in 1010 Wien wird sich Marjanovic künftig der professionellen Vermittlung von Wohnimmobilien in Wien und Umland widmen und möchte dabei die ganze Palette, von Altbau-, Neubau-, Miet- und Eigentumsobjekten bis hin zu Zinshäusern und Grundstücken, abdecken. „Viele Jahre habe ich als Schnittstelle zwischen Bank, Maklern, Vertriebspartnern, Bauträgern, Hausverwaltungen und Asset Managern fungiert“, erklärt Marjanovic. Den österreichischen Wohnungsmarkt kenne sie daher in allen Facetten und möchte diese fundierte Marktexpertise nun als Unternehmerin in den Dienst ihrer Klientinnen und Klienten stellen. Für die studierte Immobilienmanagerin (FH Wien der WKO) und Ökonomin (FH bfi Wien) ist der neue Unternehmensname zugleich auch Unternehmensphilosophie: „Ich freue mich, meine Beratungskompetenz künftig in eigener Sache auszuüben und die Immobilien meiner Klientinnen und Klienten aus Wien, Niederösterreich und darüber hinaus in den Mittelpunkt meines Handelns zu stellen“, blickt Marjanovic motiviert in die Zukunft.

Weitere Informationen unter: www.mm-mittelpunkt.com





