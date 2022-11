The Human Safety Net kommt nach Graz

Das Family Mentoring Programm FAME findet erstmals außerhalb Wiens statt. Es ist Teil der internationalen Generali Initiative The Human Safety Net.

Wien (OTS) - Die Initiative The Human Safety Net (THSN) wächst: Das Family Mentoring Programm FAME, das die Generali Österreich gemeinsam mit Big Brothers Big Sisters ins Leben gerufen hat, wird nun erstmals außerhalb von Wien umgesetzt. Das Angebot wurde 2018 im Rahmen von THSN entwickelt, um Familien in herausfordernden Situationen zu unterstützen und wird seit 2019 in Wien durchgeführt. Im November startet FAME erstmals in Graz.

Vor der Ausrollung von FAME in ein weiteres Bundesland wurden die bisherigen Erfahrungen des Pilotprojekts evaluiert, weiterentwickelt und angepasst. Ein Durchgang dauert sechs Monate und besteht aus Online-Lernmodulen für Eltern, Eltern-Kind-Workshops in Präsenz und Kinder- bzw. Elternmentoring.

„Mit dieser Weiterentwicklung wollen wir den Bedürfnissen der Familien noch besser gerecht werden und die Freiwilligenarbeit niederschwelliger machen“, erklärt Gregor Pilgram, CEO der Generali Österreich. Denn FAME wird nicht nur von der Generali finanziert, auch Mitarbeiter_innen engagieren sich ehrenamtlich in ihrer Freizeit. „Für den Einsatz für andere Menschen, den unserer Mitarbeiter_innen durch ihr ehrenamtliches Engagement zeigen, möchte ich mich ganz herzlich bei ihnen bedanken.“

Um die Durchführung von FAME, die Betreuung der Familien, die Ausbildung der Freiwilligen und die Supervision der Mentor_innen kümmert sich die Partnerorganisation Big Brothers Big Sisters Österreich. Geschäftsführerin Birgit Radl-Wanko sagt: „Ich freue mich wirklich sehr, dass wir dank der Generali mit The Human Safety Net jetzt auch Familien in Graz und Umgebung stärken können. Gemeinsam werden wir Fundamente für ein vertrauensvolles, familiäres Miteinander gießen.“

Family Mentoring

FAME richtet sich an Familien mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren, die sich in herausfordernden Situationen befinden. Eltern-Kind-Workshops stärken die Elternkompetenz und Eltern verbringen wertvolle Zeit mit ihrem Kind. So wird die persönliche Entwicklung der Kinder gefördert. Denn wer wir sind, wird in den ersten sechs Lebensjahren geformt. Um in dieser wichtigen Zeit einen prägenden Einfluss zu hinterlassen, bringen Mentor_innen den Kindern als Vertrauenspersonen Zeit, Aufmerksamkeit und Wertschätzung entgegen.

Im 1:1 Mentoring für Mütter und Väter lernen Eltern von anderen Eltern und unterstützen sich in herausfordernden Situationen.

Seit 2022 bietet Big Brothers Big Sisters dank der Unterstützung von THSN die Eltern-Plattform du:ich:wir mit praktischen Tipps an, die den Alltag mit kleinen Kindern einfacher machen und die ganze Familie wirksam entlasten – eine optimale digitale Erweiterung des Family Mentoring Programms FAME.

