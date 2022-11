Antonigasse: 3SI Immogroup entwickelt im 17. Bezirk

Neubauprojekt mit 40 Wohneinheiten Nähe AKH geht in Planungsphase

Die Liegenschaft in der Antonigasse, einer großartigen Wohngegend in Wien, passt perfekt zu unserer langfristigen Neubau-Offensive Ing. Michael Schmidt | Geschäftsführer 3SI Immogroup 1/3

Das 3SI-Neubau-Portfolio wächst um ein weiteres spannendes Projekt, welches perfekt zu unserer Strategie passt: Intelligente Nachverdichtung statt Neuversiegelung, nachhaltiger, hoch- und lebenswerter Wohnraum mit anspruchsvoller Architektur in den schönsten Gegenden Wiens! Stephan Pasquali | Geschäftsführer Sparte Neubau 3SI Immogroup 2/3

Die Immobilie in der Antonigasse 79 und 81 zu verkaufen, war eigentlich nicht angedacht – erst das gute Angebot und die heute nur noch selten vorhandene Handschlagsqualität haben den Ausschlag gegeben. Mit der 3SI Immogroup habe ich einen Käufer gefunden, dem ich meine Liegenschaft auch wirklich gerne überantworten kann Karl Poschenreithner | Verkäufer der Liegenschaft 3/3

Wien (OTS) - Ein attraktives Neubauprojekt, in ruhiger Hernalser Lage unweit des AKH Wien, geht nun beim Bauträger 3SI Immogroup in die Planungsphase: In der Antonigasse entstehen bis 2025 40 hochwertige Eigentumswohnungen.

Auf dem vor einigen Wochen erworbenen Grundstück in der Antonigasse 79+81, 1170 Wien plant der Bauträger und Immobilienentwickler die Errichtung von rund 40 Eigentumswohnungen mit einer Gesamtwohnfläche von rund 2.500 m2. Für alle Einheiten sind Freiflächen in Form von Balkonen, Terrassen und Eigengärten vorgesehen. „ Die Liegenschaft in der Antonigasse, einer großartigen Wohngegend in Wien, passt perfekt zu unserer langfristigen Neubau-Offensive “, betont 3SI-Geschäftsführer Michael Schmidt.

Die Lage des geplanten Neubauprojekts unweit der Bezirksgrenze zu Währing ist dank zahlreicher Nahversorger, Arztpraxen, Dienstleister und Bildungseinrichtungen wie dem Campus Sacré Coeur, dem BG Klostergasse oder der Vienna Elementary School hervorragend. Durch die nahegelegenen Haltestellen der Straßenbahnlinien 9 und 42 ist die Wiener Innenstadt in kurzer Zeit erreichbar, ebenso das AKH Wien. Ausreichend sportliche Abwechslung bieten der unweit gelegene Tennisclub, eine Bowlinghalle, der Postsportplatz sowie ein Schwimmbad. Ansprechende Restaurants und Lokale im Umkreis runden das Ensemble ideal ab.

Der Geschäftsführer der Sparte Neubau der 3SI Immogroup, Stephan Pasquali, zeigt sich von dem Erwerb und den Plänen der 3SI Immogroup mit dem Grundstück zufrieden: „ Das 3SI-Neubau-Portfolio wächst um ein weiteres spannendes Projekt, welches perfekt zu unserer Strategie passt: Intelligente Nachverdichtung statt Neuversiegelung, nachhaltiger, hoch- und lebenswerter Wohnraum mit anspruchsvoller Architektur in den schönsten Gegenden Wiens! “ Die einstige Werkstatt liegt nicht nur in einer sehr gefragten Wohngegend an der Grenze zu Währing, auch der Ausblick auf die Kirche St. Severin, der im geplanten Neubau bereits ab dem Erdgeschoß gegeben ist, sei ein reizvoller, wie Pasquali betont.

Dass sich die 3SI Immogroup auch in wirtschaftlich spannenden Zeiten als verlässlicher und seriöser Partner für Immobilienverkäufer erweist, betont dabei der einstige Eigentümer der Liegenschaft, Karl Poschenreithner. „ Die Immobilie in der Antonigasse 79 und 81 zu verkaufen, war eigentlich nicht angedacht – erst das gute Angebot und die heute nur noch selten vorhandene Handschlagsqualität haben den Ausschlag gegeben. Mit der 3SI Immogroup habe ich einen Käufer gefunden, dem ich meine Liegenschaft auch wirklich gerne überantworten kann “, so Poschenreithner.

Der Baubeginn des Neubauprojekts in der Antonigasse ist für Anfang 2024 anvisiert, die Fertigstellung ist für das 4. Quartal 2025 geplant.

ÜBER DIE 3SI IMMOGROUP

Die 3SI Immogroup ist ein seit drei Generationen bestehendes Wiener Familienunternehmen, das sich auf die Revitalisierung und Entwicklung von Zinshäusern sowie den hochwertigen Ausbau von Dachböden spezialisiert hat. Neben der Sanierung historischer Bausubstanz trägt die 3Sl Immogroup als Bauträger seit Jahren auch aktiv zu nachhaltiger Wohnraumschaffung im Neubausegment bei.

Das Familienunternehmen mit Sitz in der Tegetthoffstraße 7 zwischen Oper und Albertina hält aktuell über 100 Zinshäuser mit einer Gesamtfläche von mehr als 120.000 Quadratmetern in seinem Bestand. Mit fünfzig MitarbeiterInnen und jährlichen Investitionen im dreistelligen Millionenbereich zählt die 3Sl Immogroup zu den führenden Projektentwicklern in Wien und Graz.



