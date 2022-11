Sechs Regionalitätspreise im Burgenland verliehen

Bereits zum 13. Mal zeichneten die RegionalMedien Burgenland die regionalen Stars aus

Oberwart (OTS) - Die Verleihung fand am Freitag traditionell im Rahmen der Eröffnung der Genussmesse in der Oberwarter Messehalle statt.

Der Gewinnerreigen wurde vom „Wiener Genussresort“ aus Eltendorf eröffnet. Auch die zweite und dritte Auszeichnung gingen ins Südburgenland – und zwar an die „Schüsseltrieb Manufaktur“ in Pinkafeld sowie das südburgenländische Unternehmen "Videk" aus Stegersbach. Über eine Auszeichnung durfte sich auch der „Bärenhof Hoffmann“ aus Winden am See freuen. Ein Regionalitätspreis-Gewinner 2022 kommt auch aus dem Bezirk Mattersburg – und zwar „Hans Bauer Wein & Prosciutto“ aus Pöttelsdorf. Die sechste und letzte Regionalitätspreis-Trophäe 2022 ging an „The Resort“ – einem einzigartigen Hotelprojekt des Andauer Winzers Erich Scheiblhofer.

Wertschöpfung, Arbeitsplätze, Lebensqualität

„Einmal im Jahr wollen wir Betriebe und Initiativen vor den Vorhang holen, die in herausragender Weise für Wertschöpfung in der Region sorgen, Nahversorgung und Arbeitsplätze sichern und damit insgesamt zur Lebensqualität in Burgenlands Regionen beitragen“, erklärt RegionalMedien Burgenland-Chefredakteur Christian Uchann, der die Verleihung moderierte.



Die Jury – bestehend aus Vertretern der Sponsoren Landwirtschaftskammer Burgenland und Wirtschaftsbund Burgenland sowie der RegionalMedien Burgenland – hatte die insgesamt sechs Gewinner ermittelt, die sich unter anderem über eine einzigartige Trophäe der Künstlerin Manu Tober aus St. Margarethen freuen dürfen.

Mehr Informationen zur Verleihung sowie zu den Preisträgern finden Sie auf meinbezirk.at/burgenland .



Rückfragen & Kontakt:

RegionalMedien Burgenland

Mag. Christian Uchann

Chefredakteur

M +43/664/80 666 5004

christian.uchann @ regionalmedien.at

MeinBezirk.at