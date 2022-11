ATV-Frage der Woche: Neuwahlen nicht erwünscht

"ATV Aktuell: Die Woche" heute um 22.20 Uhr bei ATV

Wien (OTS) - ATV-Moderator Meinrad Knapp, Politikberater Thomas Hofer und Meinungsforscher Peter Hajek lassen am Sonntag die politischen Geschehnisse der Woche Revue passieren. Unter anderem werden die Ergebnisse von Peter Hajeks aktueller Meinungsumfrage diskutiert. Er befragte 500 Österreicher:innen: "Was meinen Sie, soll die Regierung mit Kanzler Nehammer weiterarbeiten oder soll es so schnell wie möglich Neuwahlen geben?“



44 Prozent der Befragten, repräsentativ für die österreichische Bevölkerung, meinen, dass die Regierung rund um Kanzler Nehammer weiterarbeiten soll. Für schnellst mögliche Neuwahlen sprechen sich hingegen 39 Prozent der Österreicher:innen aus. 16 Prozent der Befragten haben keine Meinung dazu.



Unter den Anhänger:innen der politischen Parteien gibt es große Unterschiede. Die große Mehrheit von 90 Prozent der ÖVP-Wähler:innen will, dass die Regierung mit Kanzler Nehammer weiterarbeitet. Nur sechs Prozent der ÖVP-Wählerschaft fordert Neuwahlen, weitere vier Prozent machten keine Angaben. Die Opposition möchte, dass es so schnell wie möglich Neuwahlen gibt: 88 Prozent der FPÖ-Wähler:innen befürworten Neuwahlen, während nur neun Prozent die derzeitige Regierungskonstellation erhalten wollen. Auch eine klare Mehrheit der SPÖ-Wähler:innen fordert Neuwahlen (59 Prozent), 35 Prozent hingegen meinen, dass die Regierung im Amt bleiben soll.



Peter Hajek: „Neuwahlen sind in der Bevölkerung kein großes Thema, denn es bleibt fraglich, was danach kommt. Das Argument der Opposition 'alles was danach kommt, ist besser als die jetzige Regierung' verfängt nicht. Obwohl die Regierungsparteien in Umfragen nur mehr ein Drittel der Wähler:innen hinter sich haben, sind trotzdem 44 Prozent der Wahlberechtigten für das Weiterarbeiten der Regierung.“



„ATV-Aktuell: Die Woche“ heute, 6. November, um 22.20 Uhr bei ATV und in der ZAPPN App

Rückfragen & Kontakt:

Adrian Hinterreither

adrian.hinterreither @ prosiebensat1puls4.com

0676848451470