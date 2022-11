VP-Ofenauer: „Beschaffungs- und Planungsprozesse werden vereinfacht, um bessere Koordinierung zwischen zwei Direktionen zu ermöglichen“

Effizientes Handeln scheint der SPÖ fremd zu sein

Wien (OTS) - „Die heutige Kritik der SPÖ am Verteidigungsministerium ist einmal mehr einzig und alleine parteipolitisch motiviert und widerspricht allen Tatsachen. Festzuhalten ist: Anders als von der SPÖ dargestellt, wird im Verteidigungsressort nichts zurückreformiert. Viel mehr ist es ein Novum, dass nun zwei Direktionen unter dem stv. Generalstabschef geführt werden sollen. Aufgrund der Entwicklungen des Ukraine-Krieges und der geänderten Budgetsituation wurde es notwendig, die Struktur anzupassen, um die Beschaffungs- und Planungsprozesse zu vereinfachen und bessere Koordinierung zwischen den zwei Direktionen zu ermöglichen. Damit soll der Aufbauplan 2032 bestmöglich umgesetzt werden. Effizientes Handeln scheint der SPÖ gänzlich fremd zu sein“, reagiert der Wehrsprecher der Volkspartei, Friedrich Ofenauer, auf die faktenwidrige Kritik des sozialdemokratischen Abgeordneten Robert Laimer.

„Fakt ist, dass diese Zentralstellenorganisation laufend evaluiert wird. Daraus ergeben sich Veränderungen, um das Bestmögliche rauszuholen. Laufende Evaluierungen der internen Prozesse sind für eine moderne Verwaltung notwendig, damit diese in die richtige Richtung weiterentwickelt und optimiert werden kann. Das ist für eine moderne Verwaltung auch notwendig. Umso wichtiger ist es, dass das Verteidigungsressort in diesen Bereichen ein Beschaffungs- und Aufbauplan-Controlling aufbauen wird, um die Umsetzung zur Modernisierung des Bundesheeres laufend überprüfen zu können“, so Ofenauer, der abschließend betont: „Das Ziel, Planstellen von der Verwaltung in die Truppe zu verschieben, ist nach wie vor aufrecht und wird unverändert weiterverfolgt. Ministerin Tanner ist seit beinahe drei Jahren damit beschäftigt, die unglaublichen Schäden, die ihre SPÖ-Vorgänger angerichtet haben, zu reparieren.“

