„Die Comedy Challenge“ in ORF 1: Michael Bauer ist Tagessieger der zweiten Sendung

Bisher im Schnitt 14 Prozent Marktanteil in den jungen Zielgruppen für die ersten beiden Folgen

Wien (OTS) - „Das kann ja heiter werden!“ – so lautet das Sendungsmotto der „Comedy Challenge“, dem sich auch die acht Comedy-Talente Michael Bauer, Florian Kaufmann, Christina Kiesler, Isabell Pannagl, Susanne Rietz, Sandro Swoboda, Manuel Thalhammer und Patrick Weber alias Grazia Patricia in der gestrigen zweiten Folge (4. November 2022, 20.15 Uhr, ORF 1) verschrieben haben. Nachdem sich die acht Comedy-Talente in verschiedenen Challenges gegeneinander bewiesen haben, wurde es am Ende der Sendung dieses Mal richtig knapp! Tagessieger der zweiten Folge wurde der 39-jährige Wiener Michael Bauer, der auch für seine Alltags-Parodien unter dem Namen „Heidelbeerhugo“ bekannt ist. Nachdem er letzte Woche Platz 3 für sich verbuchen konnte, schaffte er es diese Woche mit Unterstützung des Saalpublikums auf den ersten Platz mit insgesamt 33 Punkten – vor Grazia Patricia mit 32 Punkten und Isabell Pannagl mit 29 Punkten. Mentor Manuel Rubey jubelte begeistert über den Sieg seines Schützlings!

Gut genutzt ist das ORF-Format, das Nachwuchs-Comedians an vier Freitagen ausführlich Primetime-Sendezeit widmet, weiterhin in den jungen Zielgruppen der 12- bis 29-Jährigen bzw. 12- bis 49-Jährigen mit bisher durchschnittlich 14 Prozent Marktanteil für die ersten beiden Folgen (aktuell noch ohne Nachnutzung). Nächsten Freitag (11. November) steht Ausgabe drei auf dem ORF-1-Programm. Das große Finale folgt dann am 18. November 2022, ebenfalls um 20.15 Uhr in ORF 1. Dann entscheidet sich, wer eine eigene ORF-Show bekommt.

„Die Comedy Challenge“ online und on-Demand

„Die Comedy Challenge – Das kann ja heiter werden“ wird auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Außerdem können alle Folgen jeweils am Tag nach der TV-Ausstrahlung auf Flimmit (flimmit.at) gestreamt werden.

Alle Informationen rund um „Die Comedy Challenge“ sind auf tv.ORF.at/comedychallenge und mein.ORF.at/comedy-challenge zu finden. Fans können auf mein.ORF.at Sticker für WhatsApp, iMessage etc. und signierte digitale Autogrammkarten von den Kandidatinnen und Kandidaten sowie der Jury downloaden. Außerdem haben die Zuschauer/innen die Möglichkeit, für ihre Favoritin bzw. ihren Favoriten aus der jeweiligen Sendung abzustimmen. Das Ergebnis des Votings wird jeweils am darauffolgenden Freitag veröffentlicht.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at