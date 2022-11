ÖAMTC: Staus am Montag wegen Großdemo in Wien

Verzögerungen auf Ring und Zweierlinie

Wien (OTS) - Nach den Demos am Wochenende wird am Montag, 7. November, die Demo “Hochschul- und Bildungspolitik” mit mehreren tausend Teilnehmer:innen ab Mittag rund um den Schwarzenberg- und Karlsplatz sowie auf Zweierlinie und Ring zu Behinderungen und Staus führen, befürchten die ÖAMTC-Expert:innen. Die Teilnehmenden werden ab ca. 12:00 Uhr vom Resselpark am Karlsplatz über Wiedner Hauptstraße – Kärntner Straße – Ring – Josef-Meinrad-Platz – Löwelstraße – Ballhausplatz mit mehreren Zwischenkundgebungen zum Minoritenplatz unterwegs sein.

Die Clubexpert:innen raten allen Verkehrsteilnehmer:innen, den Innenstadtbereich etwa über den Gürtel zu umfahren, wobei auch hier Zeitverluste nicht ausbleiben werden. Verzögerungen sind laut ÖAMTC auf Ring, rund um Schwarzenberg- und Karlsplatz, Zweierlinie in beiden Richtungen sowie auf den Zufahrten in die Innenstadt einzuplanen.

Alle Wien-Themen: www.oeamtc.at/wien

Verkehrsinformationen unter www.oeamtc.at/verkehrsservice

Features wie z.B. eine Alternativroute bei starken Verzögerungen. Mehr dazu unter www.oeamtc.at/trafficalert oder in der ÖAMTC App.

(Schluss)

Lasser/Dittrich

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation Mobilitätsinformationen

+43 1 71199 21795

mi-presse @ oeamtc.at

www.oeamtc.at