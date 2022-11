Totschnig: 100 Mio. Euro zusätzlich für Österreichs Trinkwasserversorgung

Budgetausschuss hat Sondertranche für die Siedlungswasserwirtschaft beschlossen

Wien (OTS) - „In vielen Ländern Europas kam es bedingt durch Trockenperioden im Sommer teilweise zu Engpässen in der Trinkwasserversorgung. Österreich ist von diesem Szenario verschont geblieben, weil wir zum Glück ausreichend Wasserressourcen haben und seit vielen Jahren in den Ausbau der Trinkwasserinfrastruktur investieren. Für verstärkte Maßnahmen zur Klimawandelanpassung stellen wir jetzt zusätzlich 100 Mio. Euro für die Siedlungswasserwirtschaft zur Verfügung“, betont Bundesminister Norbert Totschnig anlässlich des gestrigen Budgetausschusses, wo die Sondertranche beschlossen wurde.

Durch die Sondertranche werden unterschiedliche Investitionen zur Klimawandelanpassung der Trinkwasserversorgung zusätzlich unterstützt. Investiert wird gemäß Umweltförderungsgesetz u.a. in Quellfassungen, Errichtung tieferer Brunnen, Errichtung von Trinkwasserbehältern oder in den Ausbau von Verbundleitungen zwischen den einzelnen Gemeinden bis hin zu großen Ringleitungen. Weiters soll auch die Neuerrichtung von öffentlichen Trinkwasserversorgungsanlagen in jenen Gemeinden finanziell unterstützt werden, in denen die Trinkwasserversorgung derzeit über Hausbrunnen erfolgt.

„Durch die zusätzlichen Mittel von 100 Mio. Euro wird auch die durchschnittliche Wartezeit auf eine Förderungszusage in der Trinkwasserversorgung deutlich verkürzt“, so Totschnig, der festhält: „Die Förderung Siedlungswasserwirtschaft leistet einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherstellung der Trinkwasserversorgung in Österreich und unterstützt die zuständigen Gemeinden bei dieser lebenswichtigen Aufgabe.“

