TerraPraxis wird auf der COP27 die erste seiner Anwendungen zur Unterstützung der Dekarbonisierung von Kohlekraftwerken vorstellen

London und Cambridge, Massachusetts (ots/PRNewswire) - Eine Lösung zur Bewertung globaler Kohleflotten für die Umstellung auf emissionsfreie Quellen

TerraPraxis stellt am 7. November zum ersten Mal seine neue EVALUATE-Applikation zur Verfügung, die es Kohlekraftwerkseigentümern und -investoren auf der ganzen Welt ermöglicht, Hunderte von Kohlekraftwerken für eine schnelle, kostengünstige und wiederholbare Umstellung auf emissionsfreie Stromerzeugungsquellen zu bewerten. Die Non-Profit-Organisation versucht, Lösungen für schwer zu dekarbonisierende Sektoren zu beschleunigen, zu denen auch der weltweite Bestand an 2.400 Kohlekraftwerken gehört.

Der Ersatz bestehender Kohlekessel durch eine neue Generation fortschrittlicher Kernspaltungs-, Fusions- und geothermischer Wärmequellen würde es Kohlekraftwerken ermöglichen, die Verbrennung von Kohle - heute die größte Einzelquelle für weltweite Kohlenstoffemissionen - einzustellen und den Betrieb auf Jahrzehnte hinaus emissionsfrei fortzusetzen. Die Anwendung ist kostenlos und soll allen Kohlekraftwerkseigentümern in der Welt sowie potenziellen Investoren helfen, eine erste Analyse des Geschäftsmodells, einschließlich der geschätzten Kosten und des Zeitplans, für die Modernisierung bestehender Kohlekraftwerke durchzuführen.

Die angestrebten Gesamtkosten für das Repowering belaufen sich auf 2.000 $/kW bei einer angestrebten Projektdauer von weniger als 5 Jahren.

Durch das Repowering von Kohlekraftwerken mit emissionsfreien Wärmequellen könnten Tausende von Arbeitsplätzen erhalten werden, da die Anlagen umgenutzt und nicht stillgelegt würden, und durch die Wiederverwendung der bestehenden Infrastruktur und Übertragungsleitungen würden Millionen von Dollar an Kapitalkosten eingespart. Dies hat das Potenzial, eine saubere und gerechte Energiewende radikal zu beschleunigen und Millionen von Menschen weltweit mit sicherer, zuverlässiger und sauberer Energie zu versorgen.

„Die Umnutzung bestehender Kohle- und Gaskraftwerke durch fortschrittliche Nukleartechnologien schafft neue Möglichkeiten zur Nutzung der bestehenden Infrastruktur, der Übertragungsleitungen, des Branchenwissens, der Arbeitskräfte, des Kapitals und der Lieferketten, um die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft schnell und in großem Umfang zu unterstützen", sagte Eric Ingersoll, Mitbegründer und Managing Partner von TerraPraxis

Die Lösung ist das Ergebnis einer strategischen Zusammenarbeit mit Microsoft, das an der Entwicklung der Anwendung beteiligt war. Es wird zum ersten Mal in Sharm El-Sheikh, Ägypten, auf der COP27, einem jährlichen Treffen mit führenden Politikern der Welt zum Thema Klimaschutz, vorgestellt. Die Lösung basiert auf Microsoft Azure und nutzt die Rechen- und KI-Fähigkeiten von Azure, um die Details aller Kohlekraftwerke der Welt auf geeignete SMR-Konfigurationen für das Repowering zu analysieren. Anschließend werden die finanziellen und technischen Details für jedes Repowering-Projekt erstellt und mit Hilfe von Microsoft Power Platform den Kohlekraftwerkseigentümern in einem von TerraPraxis gehosteten Self-Service-Portal zur Verfügung gestellt.

„Die Welt braucht mehr Energie, nicht weniger", sagte Brad Smith, Vice Chair und President von Microsoft. „Um Netto-Null zu erreichen, müssen wir uns zusammentun und neue nachhaltige Energiequellen entwickeln, aber auch die bereits vorhandenen umgestalten. Die Lösung von TerraPraxis zur Umwandlung von Kohlekraftwerken in kohlenstofffreie Energiequellen ist ein großartiges Beispiel für die Innovation, die die Welt braucht, um eine nachhaltige Zukunft zu schaffen."

„Die Wiederverwendung bestehender fossiler Infrastrukturen kann auch dazu beitragen, den Fortbestand von Gemeinden zu sichern, die auf bestehende Kraftwerke angewiesen sind, um Energie, Arbeitsplätze, Steuereinnahmen und eine kontinuierliche wirtschaftliche Entwicklung zu gewährleisten. Die Nutzung von KI und Cloud Computing kann die kosteneffiziente Aufrüstung von Kohle- und Gaskraftwerken mit neuen fortschrittlichen Wärmequellen weiter beschleunigen", sagte Kirsty Gogan, Mitbegründerin und Managing Partner von TerraPraxis

Das historische Pariser Abkommen, das auf der COP21 im Dezember 2015 erzielt wurde, besagt, dass die Emissionen bis 2030 um 45 % gesenkt und bis 2050 auf Null reduziert werden müssen, um die globale Erwärmung auf 1,5 °C zu begrenzen. Die seither erzielten Fortschritte sind nicht schnell genug, da die globalen Emissionen jedes Jahr weiter ansteigen, insbesondere bei der weltweit umweltschädlichsten Energiequelle: der Kohle. In nur 27 Jahren (9.900 Tagen) bis zum Jahr 2050 erfordern Tempo und Ausmaß des Übergangs zu sauberer Energie den beispiellosen Einsatz neuer Technologien, um die steigende globale Energienachfrage zu decken - und zwar kosteneffizient und emissionsfrei.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, führt TerraPraxis ein globales Konsortium an, das Regulierungsbehörden, Regierungen, Versorgungsunternehmen, Wärmequellenanbieter, Betreiber, Konstrukteure und Monteure umfasst, um die größten Hindernisse für eine schnelle Einführung emissionsfreier Wärmequellen zu beseitigen und dabei die Leistungsfähigkeit standardisierter Designs, KI, Cloud Computing und Big Data zu nutzen. Die Projektbeteiligten streben die Entwicklung einer REPOWER-Plattform mit offener Architektur an, die es allen Projektbeteiligten ermöglichen würde, bei der Gestaltung, Lizenzierung, Entwicklung und Bereitstellung von Projekten zusammenzuarbeiten.

Zusätzlich zu den Partnerschaften mit Microsoft, Bryden Wood, MIT und der University at Buffalo hat TerraPraxis kürzlich eine Reihe von strategischen Kooperationen mit den folgenden erstklassigen Industriepartnern und führenden Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit geschlossen.

Schneider Electric und TerraPraxis sind eine strategische Partnerschaft eingegangen, die die führende Rolle von Schneider Electric im Bereich der Spitzentechnologie und der globalen Fertigung nutzen wird, um bewährte Technologien zur Beschleunigung der Energiewende zu liefern und TerraPraxis dabei zu helfen, den Weg für neue, flexiblere Anlagen zu ebnen, die schneller gebaut werden können und die Kosten für die Kunden senken.

TerraPraxis arbeitet aktiv mit mehreren Anbietern von Wärmequellen zusammen, um eine standardisierte Systemschnittstelle zu entwickeln, die zwischen einer Vielzahl von emissionsfreien Wärmequellen und Kohlekraftwerken funktioniert. Eine Absichtserklärung mit Terrestrial Energy wurde bereits unterzeichnet, weitere sollen folgen, um dem Konsortium beizutreten.

TerraPraxis hat mit einer Gruppe von Versorgungsunternehmen zusammengearbeitet, darunter einige der größten der Welt, und sucht nun nach Kandidaten für die Teilnahme an ihrer Kundenberatungsgruppe. TerraPraxis ist eine strategische Partnerschaft mit Elementl Power eingegangen, einem Unternehmen für die Entwicklung fortschrittlicher Nukleartechnologien, das Standorte in den USA identifiziert, erwirbt und für den Einsatz fortschrittlicher Nukleartechnologien vorbereitet. Als Teil seiner Strategie zur Beschleunigung des Einsatzes sauberer Grundlastkraftwerke beabsichtigt Elementl, die EVALUATE-Applikation zu nutzen, um den Erwerb und die Umwandlung von Kohlekraftwerken in moderne Kernkraftwerke zu prüfen. Elementl Power ist eine Portfoliogesellschaft von Breakwater North, einer privaten Investmentgesellschaft, die sich auf Chancen in den Bereichen Kernenergie und saubere Energie konzentriert.

„TerraPraxisʼ Repowering Coal-Lösung zielt auf Energiekosten von 35 bis 40 US-Dollar pro Megawattstunde (ohne Steuergutschriften). In den Vereinigten Staaten macht die neue Steuergutschrift von 30 Dollar pro Megawattstunde, die im Rahmen des Inflation Reduction Act vorgesehen ist, das Repowering von Kohlekraftwerken mit fortschrittlichen Nukleartechnologien zu einer äußerst rentablen Investitionsmöglichkeit", so Eric Ingersoll.

Besuchen Sie TerraPraxis für eine Demo der Anwendung im Microsoft Pavillon (Green Zone) am 8., 9. und 11. November.

Zusätzliche Informationen:

Besuchen sie terrapraxis.org/ Die EVALUATE-Applikation wird hier frei verfügbar sein: terrapraxisrepower.com

