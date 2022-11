Tiroler Tageszeitung, Leitartikel, Ausgabe vom 5. November 2022. Von ALOIS VAHRNER. "Sehr schwierige Lohnrunde für alle".

Innsbruck (OTS) - Nach einer Marathon-Verhandlungsrunde stieg weißer Rauch bei den Metallern auf. Die Sozialpartnerschaft knirschte, hielt aber doch. Auf dem Prüfstand bleiben der Wirtschaftsstandort und der Wohlstand in Österreich.

Der frühere ÖVP-Finanzminister Hans-Jörg Schelling hatte vor Jahren gesagt: „Die Sozialpartnerschaft ist tot. Sie weiß es nur noch nicht.“ Ganz so arg ist es um das früher oft gelobte Aushänge­schild und den Mit-Garanten des österreichischen Nachkriegs-Wirtschaftswunders offenbar doch nicht bestellt.

Vor zwei Jahren hatten Arbeitgeber und Gewerkschaften mitten in der Corona-Krise in einem Akt der Solidarität eine Blitzeinigung gleich in der ersten Verhandlungsrunde hingelegt. Dieses Mal waren die Vorzeichen für die Lohnrunde der Metaller, die traditionell die Richtlatte auch für andere Branchen vorgeben, noch schwieriger: zum einen die Rekord-Teuerung von derzeit 10 bis 11 Prozent und der Druck auf die Gewerkschaften, hier mit einem kräftigen Abschluss für die Beschäftigten möglichst viel auszugleichen. Zum anderen die Wirtschaft, die selbst mit extremen Kostenschüben, Energiesorgen und unsicheren Konjunkturaussichten konfrontiert ist und die im internationalen Wettbewerb nicht beliebig an der Preisschraube drehen kann. Dass der Wind rauer geworden ist, sah man zuletzt auch mit der Zunahme an Pleiten und dem Ruf nach Kurzarbeits-Lösungen, gerade auch in Tirol.

Von einer Blitzeinigung war man diesmal weit entfernt, eine solche war auch nicht realistisch. Aber immerhin wurde nach einigem Säbelrasseln und diversen Drohungen mit Kampfmaßnahmen in der vierten Verhandlungsrunde ein Durchbruch erzielt. Einer vor allem ohne Streiks, die es in etlichen anderen Ländern bereits gibt. Mit plus 7,4 Prozent wurde ein so hoher Lohnabschluss wie seit vielen Jahren nicht mehr fixiert, die Erhöhung blieb aber doch klar unterhalb der zumindest momentanen Inflation. Geringere Einkommen steigen prozentuell wieder kräftiger. Wohl zum Teil mit eingerechnet wurden auch die staatlichen Milliarden-Teuerungshilfen. Dass die Gewerkschaft auf monatlich ausbezahlte, steuerfreie Teuerungsprämien verzichtete, von denen die Beschäftigten zumindest kurzfristig mehr profitiert hätten, war wohl eher ein Justament-Standpunkt.

Die Lohn-Einigung bei den Metallern war auch eine für den sozialen Frieden und die Planungssicherheit, wie Arbeitgeber-Chefverhandler Christian Knill unterstrich. Das gilt kurzfristig, auf Sicht sind solche Teuerungsraten weder für Firmen noch für Beschäftigte tragbar, denn die Kostenwelle als Folge des Ukraine-Kriegs gibt es in dieser Wucht in Europa, nicht aber bei der Konkurrenz in Asien oder Amerika. Mehrere solche Sonder-Jahre sind nicht zu stemmen, da kommen der Wirtschaftsstandort Österreich und Europa ebenso ins Schlingern wie der bereits seit Corona vom Staat auf Pump mit­finanzierte Wohlstand.





