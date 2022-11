Neurosteer gibt FDA-Zulassung für die Neurosteer EEG-Plattform zur Gehirnüberwachung bekannt

New York (ots/PRNewswire) - Das EEG-System von Neurosteer zeichnet sich durch eine neuartige Darstellung der Hirnaktivität auf der Basis einer fortschrittlichen EEG-Signalverarbeitungstechnologie aus

Neurosteer Inc. hat heute die FDA-Zulassung seiner einkanaligen EEG-Hirnüberwachungsplattform Neurosteer® bekannt gegeben. Die Zulassung ermöglicht den Einsatz des diskreten Mehrzwecksystems von Neurosteer in einem breiten Spektrum von klinischen Bereichen. Auf der Intensivstation bietet es eine kontinuierliche Gehirnüberwachung zur Unterstützung lebenswichtiger Eingriffe. In einer Arztpraxis kann es bei der Früherkennung einer präsymptomatischen Verschlechterung der kognitiven Leistungsfähigkeit, beispielsweise von Alzheimer, Parkinson und Demenz, helfen. Und im Rahmen von Arzneimittelstudien kann das System ein schnelles und kosteneffizientes Serienscreening von Probanden ermöglichen, die möglicherweise an neurodegenerativen Störungen leiden.

Neurosteer befördert das jahrhundertealte EEG ins 21. Jahrhundert und verwendet einen selbstklebenden Elektrodenstreifen, der mit einem Sensor im Taschenformat verbunden ist, welcher die EEG-Daten drahtlos zur fortschrittlichen Signalverarbeitung in die Cloud überträgt. Dank eines einzigen Klebestreifens auf der Stirn ermöglicht die innovative Lösung von Neurosteer gleichzeitig die Leistung der herkömmlichen EEG-Frequenzbänder und wurde darüber hinaus von der FDA für die Aufnahme mehrerer neuartiger visueller Darstellungen von „Hirnmetriken" zugelassen.

Diese Hirnmetriken basieren auf der fortschrittlichen Signalverarbeitungstechnologie von Neurosteer und können geschultem medizinischem Personal bei der Erstellung neurologischer Diagnosen helfen. Durch die Anbringung des Klebestreifens auf der Stirn werden zudem Störungen durch Haare vermieden, und die Verwendung von Trocken-Gel ermöglicht einen unbeaufsichtigten Betrieb von bis zu 12 Stunden. Darüber hinaus bietet das System eine nicht-invasive Bewertung mit akustischen Signalen, die bei der Früherkennung von Gehirnschädigungen helfen kann.

Dr. Amitai Bickel, Chirurg am Western Galilee Hospital, erklärte: „Nachdem ich mehrere Jahre mit dem EEG-System von Neurosteer gearbeitet habe, konnte ich feststellen, wie vorteilhaft ein kompakter, einfach zu handhabender EEG-Gehirnmonitor ist, der für die kontinuierliche Echtzeitüberwachung eingesetzt werden kann. Die innovative Plattform von Neurosteer hat das Potenzial, den Behandlungsstandard im Bereich der Gehirnmedizin zu revolutionieren."

Dr. Nathan Intrator, Gründer und CEO von Neurosteer, kommentierte: „Wir freuen uns über die Zulassung unseres tragbaren und erschwinglichen EEG-Systems durch die FDA und außerdem über die Anerkennung des potenziellen klinischen Werts unserer visuellen Hirnmetrik-Darstellungen. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, die Überwachung und Analyse des Gehirns für alle Personengruppen zugänglich zu machen."

Neurosteer Inc. hat eine innovative Plattform zur Überwachung des Gehirns entwickelt, die auf einem tragbaren Einkanal-EEG basiert. Das System verwendet einen selbstklebenden Stirnelektrodenstreifen, der mit einem Sensor im Taschenformat verbunden ist, welcher die EEG-Daten drahtlos an die Cloud zur erweiterten Signalverarbeitung überträgt. Es ergänzt die herkömmliche Frequenzbandanalyse mit visuellen Darstellungen von „Gehirnmetriken". Das Unternehmen wurde 2015 von Dr. Nathan Intrator gegründet, um die von ihm ursprünglich an der Universität Tel Aviv entwickelte Gehirnüberwachungstechnologie zu vermarkten. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in New York, Kalifornien und Israel. Sein patentiertes Produkt wird derzeit in klinischen Studien validiert und von Pharmaunternehmen für das Patientenscreening und die Wirksamkeitsprüfung neuer Medikamente eingesetzt.

