„IM ZENTRUM“: Die Reste aus beiden Welten – wählen oder weitermachen?

Am 6. November, um 22.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Regierung und Opposition haben sich mit gegensätzlichen Positionen eingemauert: SPÖ, FPÖ und NEOS fordern Neuwahlen, ÖVP und Grüne wollen hingegen ihre Arbeit in der Koalition fortsetzen. Was für die Regierung Auftrag zum Weiterarbeiten ist – die Lösung der vielen Krisen – ist für die Opposition Ausdruck des Scheiterns. Diese innenpolitische Debatte hat in dieser Woche mit zwei Misstrauensanträgen im Parlament an Dynamik gewonnen; dazu kommen die Aussagen von Ex-ÖBAG-Chef Thomas Schmid vor der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft zur ÖVP-Inseratenaffäre. Welche Argumente sprechen für Neuwahlen, welche für das Weitermachen? Was würden SPÖ, FPÖ und NEOS bei der Lösung von Teuerungs- und Energiekrise besser machen? Wie gut ist das Verhältnis zwischen den Koalitionspartnern ÖVP und Grünen tatsächlich? Und was tun alle fünf Parlamentsparteien, um das sinkende Vertrauen in die Politik zurückzugewinnen?

Darüber diskutieren am Sonntag, dem 6. November, um 22.10 Uhr in ORF 2 bei Claudia Reiterer „IM ZENTRUM“:

Christian Stocker

Generalsekretär ÖVP

Meri Disoski

Klubobfrau-Stellvertreterin, Die Grünen

Jörg Leichtfried

Klubobfrau-Stellvertreter, SPÖ

Marlene Svazek

Bundesparteiobmann-Stellvertreterin, FPÖ

Christoph Wiederkehr

Vizebürgermeister Wien und stv. Bundesparteivorsitzender, NEOS

