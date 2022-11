Pistenspaß in der Oststeiermark

Oststeiermark (OTS) - Den schönen Dingen im Leben widmete sich „Die Presse“-Schau von 4. bis 6. November 2022 in der Marx-Halle in Wien. Genau die passende Möglichkeit, für Geschäftsführer Dr. Stefan Schindler und sein Team, die Erlebnisregion Oststeiermark zu präsentieren.

Die Oststeiermark ist eine Region voller Vielfältigkeit, eine Region voller Möglichkeiten und eine Region mit der Liebe zu Traditionen. Ländlicher Charme trifft auf die Moderne der Städte und verbindet sich zu einem außergewöhnlichen Fleckchen Erde. Die vielfältigen Natur- und Nutzgärten verschmelzen mit den Gärten der Kulinarik, der Bewegung, der Kulturgenüsse und der Ruhe und Inspiration zu einem Großen und Ganzen: zum Garten Österreichs.

Winterfreuden in der Oststeiermark

Im Winter verwandelt sich die Erlebnisregion Oststeiermark, der Garten Österreichs, in ein wahrliches Familien-Ski-Paradies. Insgesamt 13 Skigebiete, fern vom Massentourismus, überzeugen mit absolut leistbarer Qualität, familienfreundlichen Pisten, Skischulen und Verleihmöglichkeiten, Kulinarik, die auch dem Geldbörserl guttut, und bieten sich damit für einen entspannten Familienurlaub bestens an. Die Tageskarte für Erwachsene kostet maximal € 28,-, vielfach wurden die Kinderkartenpreise gar nicht angehoben. Auch die mit dem Steirischen Loipengütesiegel ausgezeichneten Langlaufloipen machen die Oststeiermark zu einem Paradies für aktiven Genuss. Die Schneeschuhwanderungen und Winterwanderwege laden ebenso ein, sich eine Auszeit zu gönnen, sowie die Wellnessbetriebe abseits der Thermen. Rodelbahnen und Eislaufplätze runden das vielfältige Winterangebot in der Oststeiermark ab.

Besondere Winterfreuden kann man mit der Oststeiermark WinterCard erleben. Mit dieser Karte können 9 Skilifte und 2 Langlaufgebiete mit nur einer Karte erkundet werden. Die Oststeiermark WinterCard verbindet nicht nur die Regionen Naturpark Almenland und Joglland-Waldheimat, sie bietet Einheimischen und Gästen eine neue Art der Freiheit und Individualität. Für den Winterurlaub genau das richtige, um die unterschiedlichen Loipen und Pisten kennenzulernen. Erhältlich ist die WinterCard als Saisonkarte (Erwachsene € 395,-/Kinder € 105,-) sowie als 5-Tage- (Erwachsene € 155,-/Kinder € 105) oder 7-Tagekarte (Erwachsene € 170,-/Kinder € 120,-).



Advent im Garten Österreichs

Besinnliche Weihnachtsstimmung kommt in vielfältiger Weise in der Oststeiermark auf. Einstimmen kann man sich auf das schönste Fest des Jahres auf zahlreichen Weihnachts- oder Christkindlmärkten in der ganzen Region. Lassen Sie sich verzaubern, bummeln Sie über die Märkte und bestaunen das angebotene Kunsthandwerk der regionalen Aussteller. So wird der Garten Österreichs seinen Erlebnisgärten der Ruhe und Inspiration, Bewegung, Kulinarik und Kulturgenüsse zu jeder Jahreszeit gerecht.

